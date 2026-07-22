En Vivo
22 de julio de 2026 Inicio

Es una leyenda de los Mundiales, comparte un impresionante récord con Messi y acaba de anunciar su retiro

Una trayectoria irrepetible llegó a su punto final con un legado que muy pocos podrán igualar.

Por
Un futbolista

Un futbolista, que igualó el hito deportivo de Lio en las Copas del Mundo, comunicó su despedida.

El arquero Guillermo "Memo" Ochoa puso punto final a una de las carreras más emblemáticas de la historia del fútbol mexicano. A los 41 años, el histórico defensor de los tres palos confirmó este miércoles su retiro de la actividad profesional con un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, apenas unas semanas después de cerrar su participación en el Mundial 2026.

El relator constestó a los mensajes masivos sobre las sospechas del rendimiento de la Selección.
Te puede interesar:

El descargo de Pablo Giralt sobre las teorías conspirativas de la final de Argentina en el Mundial 2026

"Lo di todo. Lo dejé todo. En mis equipos y en mi selección. Y hoy entrego mis guantes", escribió Ochoa al comenzar su despedida. En el mismo mensaje explicó el significado que tuvo defender el arco durante más de dos décadas: "Ser portero es saber que puedes pasar 90 minutos esperando. Porque quizá solo habrá un instante en el que todo dependa de ti. Y cuando llegue ese momento, no puedes dudar". Sus palabras reflejan la filosofía con la que construyó una trayectoria de 22 años, caracterizada por actuaciones memorables y una enorme resiliencia.

La parte más emotiva de su despedida estuvo dedicada a la Selección de México, camiseta con la que disputó seis Copas del Mundo. "Cada vez que me puse la camiseta de México, tenía en mis manos el sueño de millones de mexicanos", aseguró el arquero. También dejó una de las frases más profundas de toda la carta: "Yo no entiendo mi carrera sin la selección, porque ahí entendí el verdadero tamaño de esta responsabilidad", dejando en claro que representar al Tri fue el mayor orgullo de toda su carrera deportiva.

Antes de cerrar definitivamente su historia, Ochoa también tuvo un mensaje dirigido a quien heredará el arco mexicano: "Ha llegado el momento de quitarme estos guantes. Por primera vez, dejarlos en otras manos. A quien venga después, solo queda decir una cosa: confía. El arco no pide perfección, pide orgullo".

El récord que Memo Ochoa comparte con Messi

El mayor legado estadístico de Memo Ochoa quedó grabado durante el Mundial 2026, cuando alcanzó una marca reservada únicamente para los gigantes de la historia del fútbol: seis Copas del Mundo disputadas, un registro que comparte con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Además, Ochoa fue el primer futbolista en alcanzar esa cifra durante el torneo, ya que México inauguró la Copa del Mundo antes de los debuts de Argentina y Portugal. Ese detalle convierte al mexicano en el pionero de un club extremadamente exclusivo dentro de la historia de la FIFA.

Su recorrido mundialista comenzó en Alemania 2006, cuando integró el plantel como tercer arquero. Repitió convocatoria en Sudáfrica 2010, aunque tampoco sumó minutos. Su verdadera explosión llegó en Brasil 2014, con actuaciones memorables frente a Brasil que lo catapultaron al reconocimiento internacional. Posteriormente fue titular en Rusia 2018, defendió nuevamente el arco mexicano en Qatar 2022 y cerró el círculo en México-Estados Unidos-Canadá 2026, donde ingresó frente a República Checa en el Estadio Azteca para sellar oficialmente su histórica sexta participación mundialista.

La dimensión del récord también adquiere mayor valor al compararlo con otras leyendas. Antes del Mundial 2026, el máximo registro era de cinco Copas del Mundo, alcanzado por históricos como Antonio Carbajal, Rafael Márquez, Lothar Matthäus, Gianluigi Buffon y Andrés Guardado. Ochoa logró superar esa barrera y convertirse en el primer mexicano en disputar seis ediciones mundialistas, antes de que Messi y Cristiano Ronaldo igualaran la cifra durante el desarrollo del campeonato.

Memo Ochoa se despidió del público en redes.

Memo Ochoa se despidió del público en redes.

Más allá del número, la marca resume una carrera de extraordinaria longevidad. Desde su debut profesional con América en 2004 hasta su despedida en 2026, Ochoa defendió clubes de México, Francia, España, Bélgica, Italia, Portugal, Chipre y la selección nacional, consolidándose como uno de los arqueros más representativos de su generación.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Messi y Licha Martínez fueron los argentinos que quedaron dentro del 11 ideal de FIFA.

Con dos argentinos, la FIFA reveló cuál fue el 11 ideal del Mundial 2026

play

El presidente de Tigre dio detalles de cómo fue el ataque a los hinchas en Uruguay tras la victoria en la Sudamericana

El cruce entre Ayala y Dani Olmo.

Ayala rompió el silencio después de su cruce con Dani Olmo: "Estoy arrepentido"

Mastantuono se iría del Real Madrid: los clubes a los que podría irse

Mastantuono se iría del Real Madrid: los clubes que buscan al ex River

La AFA decidió extender el mercado de pases hasta el 31 de julio.

Mercado de pases: la AFA extendió la fecha límite para incorporar jugadores

Quieren convencer a Dibu Martínez para que siga en la Selección.

Convocan a un banderazo en Mar del Plata para que Dibu Martínez no se vaya de la Selección

últimas noticias

Un ciclo de streaming no saldrá más al aire.

Sin vueltas: dieron de baja un programa por el final del Mundial 2026

Hace 11 minutos
play
La breve pero tajante respuesta de Thiago se volvió viral en cuestión de minutos.

La contundente definición de Thiago Messi entre la Selección argentina y la de España

Hace 12 minutos
Nora Colosimo defendió a su hija y hundió a la China Suárez.

La explosiva declaración de Nora Colosimo sobre la China Suárez y Mauro Icardi: "él dijo que tenía olor"

Hace 25 minutos
Rocío Gómez tenía 25 años.

Femicidio en Córdoba: la autopsia reveló que Rocío Gómez fue asesinada de más de 10 puñaladas

Hace 34 minutos
En un canal de aire hubo una fuerte determinación.

Es una de las figuras de la TV y tomaron una contundente decisión con su programa

Hace 37 minutos