Es una leyenda de los Mundiales, comparte un impresionante récord con Messi y acaba de anunciar su retiro Una trayectoria irrepetible llegó a su punto final con un legado que muy pocos podrán igualar. Por Agregar C5N en









Un futbolista, que igualó el hito deportivo de Lio en las Copas del Mundo, comunicó su despedida.

El arquero Guillermo "Memo" Ochoa puso punto final a una de las carreras más emblemáticas de la historia del fútbol mexicano. A los 41 años, el histórico defensor de los tres palos confirmó este miércoles su retiro de la actividad profesional con un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, apenas unas semanas después de cerrar su participación en el Mundial 2026.

"Lo di todo. Lo dejé todo. En mis equipos y en mi selección. Y hoy entrego mis guantes", escribió Ochoa al comenzar su despedida. En el mismo mensaje explicó el significado que tuvo defender el arco durante más de dos décadas: "Ser portero es saber que puedes pasar 90 minutos esperando. Porque quizá solo habrá un instante en el que todo dependa de ti. Y cuando llegue ese momento, no puedes dudar". Sus palabras reflejan la filosofía con la que construyó una trayectoria de 22 años, caracterizada por actuaciones memorables y una enorme resiliencia.

La parte más emotiva de su despedida estuvo dedicada a la Selección de México, camiseta con la que disputó seis Copas del Mundo. "Cada vez que me puse la camiseta de México, tenía en mis manos el sueño de millones de mexicanos", aseguró el arquero. También dejó una de las frases más profundas de toda la carta: "Yo no entiendo mi carrera sin la selección, porque ahí entendí el verdadero tamaño de esta responsabilidad", dejando en claro que representar al Tri fue el mayor orgullo de toda su carrera deportiva.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Guillermo Ochoa (@yosoy8a) Antes de cerrar definitivamente su historia, Ochoa también tuvo un mensaje dirigido a quien heredará el arco mexicano: "Ha llegado el momento de quitarme estos guantes. Por primera vez, dejarlos en otras manos. A quien venga después, solo queda decir una cosa: confía. El arco no pide perfección, pide orgullo".

El récord que Memo Ochoa comparte con Messi El mayor legado estadístico de Memo Ochoa quedó grabado durante el Mundial 2026, cuando alcanzó una marca reservada únicamente para los gigantes de la historia del fútbol: seis Copas del Mundo disputadas, un registro que comparte con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Además, Ochoa fue el primer futbolista en alcanzar esa cifra durante el torneo, ya que México inauguró la Copa del Mundo antes de los debuts de Argentina y Portugal. Ese detalle convierte al mexicano en el pionero de un club extremadamente exclusivo dentro de la historia de la FIFA.

Su recorrido mundialista comenzó en Alemania 2006, cuando integró el plantel como tercer arquero. Repitió convocatoria en Sudáfrica 2010, aunque tampoco sumó minutos. Su verdadera explosión llegó en Brasil 2014, con actuaciones memorables frente a Brasil que lo catapultaron al reconocimiento internacional. Posteriormente fue titular en Rusia 2018, defendió nuevamente el arco mexicano en Qatar 2022 y cerró el círculo en México-Estados Unidos-Canadá 2026, donde ingresó frente a República Checa en el Estadio Azteca para sellar oficialmente su histórica sexta participación mundialista. La dimensión del récord también adquiere mayor valor al compararlo con otras leyendas. Antes del Mundial 2026, el máximo registro era de cinco Copas del Mundo, alcanzado por históricos como Antonio Carbajal, Rafael Márquez, Lothar Matthäus, Gianluigi Buffon y Andrés Guardado. Ochoa logró superar esa barrera y convertirse en el primer mexicano en disputar seis ediciones mundialistas, antes de que Messi y Cristiano Ronaldo igualaran la cifra durante el desarrollo del campeonato. Memo Ochoa se despidió del público en redes. Instagram @yosoy8a Más allá del número, la marca resume una carrera de extraordinaria longevidad. Desde su debut profesional con América en 2004 hasta su despedida en 2026, Ochoa defendió clubes de México, Francia, España, Bélgica, Italia, Portugal, Chipre y la selección nacional, consolidándose como uno de los arqueros más representativos de su generación.