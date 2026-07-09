Las acciones argentinas cerraron a la baja en Wall Street y el riesgo país se acercó a 400 puntos básicos

El indicador de JP Morgan retrocedió 4 unidades, pero los ADRs promediaron resultados negativos en la jornada en la mayoría de los casos. Las únicas excepciones fueron Globant, Ternium y Telecom.

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street , denominadas ADRs , operaron mayormente con resultados negativos. Supervielle (-2,9%) lideró las pérdidas, seguida de YPF (-1,8%) , Central Puerto (-1,7%) y Pampa Energía (-1,5%) .

El FMI destacó el programa financiero del Gobierno y el proyecto de reforma del Banco Central

En la Bolsa de Comercio de Buenos Aires no se registraron operaciones debido al feriado por el Día de la Independencia . Al cierre de la semana, el Merval retrocedió 0,7% hasta los 3.204.227,6 puntos ; medido en dólares cayó 1,7% .

En tanto, retrocedieron los papeles de BBVA (-3,5%) , Metrogas (-3%) y Supervielle (-2,5%) , mientras que avanzaron los de Sociedad Comercial del Plata (2,8%) , YPF (1,8%) y Bolsas y Mercados (1,1%) .

El panorama en Wall Street se completó con una caída del 2,47% en el precio del petróleo, lo que revirtió parte de las subas de la rueda anterior. La cotización del crudo reflejó la cautela de los operadores ante el fuego cruzado que retomaron Irán y Estados Unidos en la zona del estrecho de Ormuz.

Cómo cerró el riesgo país el 9 de julio de 2026

El riesgo país acentuó una nueva caída y se aproximó a perforar la barrera de los 400 puntos básicos, mientras que las acciones argentinas operaron con pérdidas en Wall Street.

En concreto, el indicador que mide el riesgo de que un país cumpla o no con sus obligaciones financieras terminó en los 404 puntos, con una caída de 3 puntos (-1%) en la jornada. En lo que va del mes, el ponderador retrocedió un 5,2%.

La caída se da luego de que el Gobierno realizara el primer pago de deuda total de u$s4.300 millones. El mecanismo consiste en dos partes: ayer se liberó una parte del total; dado que hoy es feriado por el Día de la Independencia (y el viernes es feriado puente), la parte restante se abonará el próximo lunes 13 de julio.

En total, el Gobierno liberó alrededor de u$s2.500 millones del pago que debe afrontar por la reestructuración de la deuda.