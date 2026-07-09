Luto en el fútbol argentino: falleció un exentrenador de Independiente y San Lorenzo El reconocido director técnico y coordinador de juveniles falleció este jueves a los 59 años tras luchar contra una enfermedad. Los clubes y jugadores manifestaron su dolor en redes sociales. Por Agregar C5N en









Berón era muy querido y respetado en el ambiente del fútbol.

El fútbol argentino se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Fernando Berón este jueves, a los 59 años. El reconocido director técnico y coordinador de juveniles, quien atravesaba una ardua batalla contra el cáncer, fue una figura central en la formación de futbolistas y un hombre de consulta permanente ante las crisis de los planteles profesionales de grandes clubes como San Lorenzo e Independiente. Su partida generó una profunda conmoción en el ámbito deportivo, donde era valorado no solo por su capacidad técnica, sino por su calidez humana.

La familia azulgrana lamenta profundamente el fallecimiento de Fernando Beron. Además de haber sido un excelente profesional cuando estuvo a cargo de nuestras divisiones inferiores, Fernando fue un gran sanlorencista que siempre trabajó por el bien de nuestro club, poniendo los… pic.twitter.com/nJPqGZABJK — San Lorenzo (@SanLorenzo) July 9, 2026 Hincha confeso de San Lorenzo, su vínculo con el club de Boedo comenzó en 1992 tras su paso por la escuela de fútbol Ciencia y Labor. En el Ciclón, Berón desempeñó roles en infantiles, inferiores y reserva, llegando a tener su primer interinato en la Primera en 2006 tras la salida de Gustavo Alfaro. El club lo despidió con un sentido mensaje, destacando que fue un "excelente profesional" que siempre trabajó por el bien de la institución, poniendo los colores azulgranas por encima de todo.

Su etapa en Independiente entre 2015 y 2021 también fue sumamente significativa, ganándose el apodo de "bombero" por su disposición para asumir el mando del equipo profesional en cinco oportunidades como técnico interino. Además de sus buenos números estadísticos -dirigió 11 partidos, ganando seis-, Berón tuvo un rol ético fundamental: en 2018 fue quien impulsó la denuncia por los abusos a juveniles del club en la pensión, tras escuchar el relato de un jugador y coordinar con la dirigencia para ir "hacia adelante" con la Justicia.

Lamentamos la noticia sobre el fallecimiento de Fernando Berón, quien se ha desempeñado como DT de la Primera División de manera interina en varias ocasiones y fue también formador de nuestras Juveniles.



Le enviamos un afectuoso saludo a sus familiares y seres queridos.



Que en… pic.twitter.com/RHQrAuL1EO — C. A. Independiente (@Independiente) July 9, 2026 Durante sus últimos años, Berón trabajó en Barracas Central, donde se desempeñaba como coordinador de divisiones formativas y dirigió la Reserva entre 2024 y 2025. En el Guapo también realizó un gran trabajo de reestructuración y tuvo un breve paso como interino del primer equipo en 2024. Existía la firme expectativa de un tercer ciclo en San Lorenzo para trabajar en las inferiores junto a la gestión de Marcelo Culotta, pero sus complicaciones de salud finalmente impidieron que este regreso se concretara.

Las redes sociales se inundaron de mensajes de despedida de instituciones y futbolistas surgidos de su cantera. Jugadores como Gastón Hernández, Teo Rodríguez Pagano y Ezequiel Cerutti agradecieron sus enseñanzas y la confianza brindada en sus inicios profesionales. La Liga Profesional de Fútbol y diversos clubes también enviaron condolencias a sus seres queridos, recordando a un hombre cuya vida estuvo íntimamente ligada a la docencia deportiva y la formación de las futuras promesas del país.