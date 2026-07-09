Irán sepultó a Ali Khamenei tras una histórica despedida en medio de la guerra con Estados Unidos

El exlíder supremo de Irán Ali Khamenei, quien murió el 28 de febrero después de bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Irán en el marco del conflicto en Medio Oriente, fue enterrado en la ciudad de Mashmad en una ceremonia en la cual asistieron miles de personas.
Khamenei fue despedido en una histórica ceremonia que se extendió durante seis días, con el féretro expuesto en la Gran Mosalá, un vasto complejo religioso de la capital, cubierto por su emblemático turbante negro. Junto a él se encontraban también los ataúdes de sus familiares fallecidos en el mismo ataque: una de sus hijas, un yerno, una nuera y una nieta de tan solo 14 meses.
El cuerpo fue enterrado en el mausoleo del Imán Reza para respetar la indicación en su testamento y a partir de este viernes sus seguidores podrán visitar su tumba, mientras que previamente su hijo mayor, el ayatolá Mostafá Khamenei, expresó unas oraciones. La ceremonia estaba prevista para marzo, pero fue suspendida por las autoridades iraníes debido a los ataques sobre el país persa y la preocupación por la seguridad.
Ali Khamenei tenía 86 años.
Reuters
El líder persa falleció el 28 de febrero, luego de los bombardeos por la guerra con Estados Unidos e Irán. Se trató de la primera vez en la historia que Israel abatió a un jefe de Estado. Si bien en varias ocasiones terminó con la vida de referentes de la Guardia Revolucionaria iraní y otras figuras del gobierno, esto solo lo había logrado con los líderes de los partidos-milicia de Hezbolá y Hamás.
La ofensiva militar había provocado al menos 200 fallecidos y centenares de heridos, según los registros de la Media Luna Roja. El ejército israelí anunció que entre las víctimas figuran el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh, y el comandante Mohamed Pakpur. Además, los proyectiles alcanzaron una escuela primaria de niñas en la zona sur del país.
Quién era Ali Khamenei, el líder supremo de Irán señalado por el atentado a la AMIA
En las primeras horas del domingo 1° de marzo, la cadena de televisión pública iraní confirmó el fallecimiento de Ali Khamenei, quien hasta ese momento ostentó la jefatura de Irán. Su mandato inició en 1989 tras el fallecimiento de Ruhollah Jomeini, creador de la República Islámica. El clérigo chiita conservó el mando tres décadas y media bajo un régimen de fuertes restricciones sociales y corrupción.
El líder nació en 1939 dentro de una familia religiosa humilde de Mashhad. Su linaje vinculó raíces persas y azeríes bajo el tradicional turbante negro de los descendientes de Mahoma. Desde su juventud, adhirió al islam político de Seyed Qotb, base ideológica de la revolución que triunfó en el año 1979.
El coche bomba en la AMIA de 1994 dejó 85 víctimas y sigue impune tras tres décadas. La justicia argentina señaló al líder iraní Alí Khamenei como responsable intelectual del ataque. La fiscalía de Alberto Nisman determinó en 2006 que el atentado fue ejecutado por Hezbolá bajo órdenes directas de Teherán. El motivo habría sido la suspensión de acuerdos nucleares con Argentina en 1993. Mientras Irán niega los cargos, los acusados principales permanecen prófugos internacionales.