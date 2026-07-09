Marta Fort explicó por qué enrolló un billete para guardarlo en la cartera en un video que se viralizó

La influencer se cansó de las especulaciones en torno a su gesto y aclaró en Instagram: "Nunca probé ni me interesa lo que ustedes están suponiendo".

Marta Fort , harta de los rumores y las especulaciones, explicó en Instagram el motivo por el cual se la vio enrollando un billete y guardándolo en la cartera en un video que se viralizó en redes sociales junto al youtuber Tomás Mazza . “Chicos, los enrollé para que no se arrugue jaja” , afirmó la influencer.

“Mi físico es producto de que me cuido y entreno todos los días. Nunca probé ni me interesa lo que ustedes están suponiendo ”, zanjó la hija de Ricardo Fort y concluyó: “Y me parece malísimo rebajar la energía o el físico de alguien a un rumor inadecuado”.

Los comentarios en redes sociales la acusaban de enrollar el billete para consumir cocaína , recordar en el medio que estaba frente a una cámara y decidir guardarlo en la cartera para disimular. Mientras, la modelo charlaba con Mazza sobre las formas en que intentaron impresionarla a lo largo de su vida.

La hija de Ricardo Fort charlaba con Mazza mientras paseaban en auto por Estados Unidos en el marco del Mundial 2026.

La historia de Marta Fort explicando por qué enrolló un billete y lo guardó en la cartera en un video que se viralizó.

“Seguro te deben haber regalado carteras, un auto” , arriesgó Mazza acerca de la manera en la que los hombres podrían intentar acercarse o impresionar a Marta. Fiel a su estilo directo y sin filtros, ella retrucó: “Ay, chicos, soy millonaria, no gato” .

"Nadie me mantiene. Ojalá... Sí varios chicos me han querido gatear, pero no me gusta. No me gusta que me quieran impresionar con la plata, porque saben que yo tengo“, sostuvo la joven.

Marta Fort expresó su bronca contra tres figuras de la Selección argentina

La hija de Ricardo Fort relató la amarga experiencia ante sus compañeros de stream. "Fui a un evento malísimo", arrancó, y cuando le preguntaron qué había pasado, uno de sus compañeros se adelantó y le dijo: "(Esteban) Cambiasso no te quiso dar nota". La respuesta de Marta generó una reacción inmediata: "Bueno, qué sé yo quién es Cambiasso, me chupa todos los huevos honestamente".

Ante la sorpresa de sus compañeros, quienes le explicaron que se trataba de uno de los íconos del fútbol argentino, la joven heredera no dio marcha atrás y describió a los asistentes al evento como "vejestorios medio retirados".

Luego aclaró que asistió para obtener entrevistas de figuras como Carlos Tevez o Javier Saviola, pero solo pudo entrevistar al youtuber Martín Pérez Disalvo. "Un copado Coscu. Pero bueno, se me desvió la cosa", reveló entre risas.

Luego, un panelista que estaba en el piso trató de consolarla: "La vida del notero es así, Martita". Fiel a su estilo, la joven respondió de manera picante y la nota terminó con un "pip" de censura.