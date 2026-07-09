La drástica promesa que Celeste Cid cumplió tras el triunfo de Argentina: "Toca bancar"

Argentina ganó y Celeste Cid tuvo que cumplir una promesa que hizo: cortarse el pelo al estilo Resistiré, novela que lideró durante los años 2000. La actriz mostró el resultado y causó furor en la red social.
La actriz cambio de look y muchos usuarios recordaron uno de los personajes más emblemáticos que protagonizó.
Argentina ganó y Celeste Cid tuvo que cumplir una promesa que hizo: cortarse el pelo al estilo Resistiré, novela que lideró durante los años 2000. La actriz mostró el resultado y causó furor en la red social.
Todo empezó cuando su estilista de confianza le propuso un trato antes del duelo de Argentina con Egipto: si Argentina ganaba ella debía cortarse el pelo. Sin vueltas, la modelo aceptó y cumplió.
Tras la victoria de Argentina 3 - 2, la actriz no tuvo escapatoria y decidió mostrarles a sus seguidores el radical cambio de look que prometió. Lo hizo a través de un carrusel de fotos en Instagram, donde escribió con humor: "Toca bancar".
En la publicación también compartió la conversación que había mantenido días atrás con su estilista, quien fue la impulsora del desafío. "Si gana Argentina, cortamos mañana", le propuso. En un primer momento, la actriz aceptó sin inconvenientes y respondió, “ok, este será el parámetro pues". Sin embargo, tras la agónica victoria de la Selección, reconoció a modo de broma que ya no estaba tan convencida de cumplir la promesa, “cagamoo”, escribió dejando expuestas las pruebas del pacto que finalmente tuvo que cumplir.
La actriz poso en dos fotos y lució su esplendido corte de pelo corto por arriba de los hombros que acompaño con un vestido negro y un maquillaje que le que le sentaba muy bien.
El radical cambio de look no pasó desapercibido y rápidamente causó furor entre sus seguidores, que inundaron la publicación con likes y comentarios celebrando la decisión que tomó tras la promesa. Muchos destacaron que el nuevo corte le quedaba bien, mientras que otros aprovecharon la ocasión para recordar uno de los personajes más emblemáticos de su carrera: su participación en la exitosa novela emitida en 2003 Resistiré, donde compartió elenco con Pablo Echarri.