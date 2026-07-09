La drástica promesa que Celeste Cid cumplió tras el triunfo de Argentina: "Toca bancar" La actriz cambio de look y muchos usuarios recordaron uno de los personajes más emblemáticos que protagonizó. Agregar C5N en









Celeste Cid, prometió y cumplió.

Argentina ganó y Celeste Cid tuvo que cumplir una promesa que hizo: cortarse el pelo al estilo Resistiré, novela que lideró durante los años 2000. La actriz mostró el resultado y causó furor en la red social.

Todo empezó cuando su estilista de confianza le propuso un trato antes del duelo de Argentina con Egipto: si Argentina ganaba ella debía cortarse el pelo. Sin vueltas, la modelo aceptó y cumplió.

Tras la victoria de Argentina 3 - 2, la actriz no tuvo escapatoria y decidió mostrarles a sus seguidores el radical cambio de look que prometió. Lo hizo a través de un carrusel de fotos en Instagram, donde escribió con humor: "Toca bancar".

En la publicación también compartió la conversación que había mantenido días atrás con su estilista, quien fue la impulsora del desafío. "Si gana Argentina, cortamos mañana", le propuso. En un primer momento, la actriz aceptó sin inconvenientes y respondió, “ok, este será el parámetro pues". Sin embargo, tras la agónica victoria de la Selección, reconoció a modo de broma que ya no estaba tan convencida de cumplir la promesa, “cagamoo”, escribió dejando expuestas las pruebas del pacto que finalmente tuvo que cumplir.

Créditos: captura de pantalla El radical cambio de Look de Celeste Cid: pelo corto por arriba de los hombros La actriz poso en dos fotos y lució su esplendido corte de pelo corto por arriba de los hombros que acompaño con un vestido negro y un maquillaje que le que le sentaba muy bien.