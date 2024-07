Marcos Ginocchio fue visto a los besos con una periodista de ESPN en una fiesta

Sofi Martinez 1200 x 675 Redes sociales

Para luego contar: "Estaba El Primo a los besos, testigos, amigos míos los vieron que estaban ahí, con Sofi Martínez. Fue una cosa de boliche. No sé si va a prosperar pero...”. Pero no dio más información sobre lo sucedido.

Sofi Martínez se separó hace algunos meses de Diego Leuco, el conductor de Luzu TV, con el que aseguró tener muy buena relación fuera de la relación. Y, por su parte, Marcos estuvo con Julieta Poggio y fue vinculado con la China Suárez, con quien aseguran tener una amistad.

Un exparticipante de Gran Hermano reveló que todavía no le entregaron el premio y desató un escándalo

A casi un mes de la finalización de Gran Hermano 2023 y cuando la mayoría de los exparticipantes comenzó a definir su camino en los medios, una de ellas sorprendió en las últimas horas al apuntar contra el reality.

Zoe Bogach, la más joven de la edición, se había convertido en la ganadora de un Peugeot 208 Style en una de las pruebas semanales en el mes de mayo. Dos semanas después de ese desafío, abandonó la casa ubicada en Martínez.

Sin embargo, de acuerdo a lo que reveló en el programa Se picó, pasaron más de 70 días y la producción del ciclo de Telefe aún no hizo entrega del 0KM.

Zoe Bogach líder Gran Hermano 2023 Captura Telefe

“Preguntan acá en el chat si ya te dieron el auto que te ganaste”, le consultó Flor Cabrera, otra exparticipante del reality y actual panelista del programa de streaming. “No, no me dieron el auto. Pero bueno, viste cómo es... hay como un atraso en todo”, sentenció duramente.

Entonces Gastón Trezeguet esbozó una defensa del reality y explicó: “Es que los autos, más allá del canal, no te los entregan de toque”. Sin embargo, Zoe sostuvo que esa demora no se ve reflejada en todos los aspectos. “Yo llamé para que me dejaran ir a un programa y me contestaron ‘Ah no sé gordi, yo estoy de vacaciones’”, indicó.