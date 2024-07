Un exparticipante de Gran Hermano armó las valijas y le dijo adiós a los medios

Los reality shows suelen ser fortuna para algunos participantes y para otros no. En este caso, Gran Hermano 2023 fue una gran exposición para los finalistas, pero quienes salieron primeros no tuvieron esa suerte. Es por eso que Axel decidió volver a su provincia.

Axel gran hermano Redes sociales

Pero desde ese momento no tuvo grandes posibilidades de crecer en los medios, ya que no era convocado a los programas de televisión. Por ese motivo tomó la fuerte decisión de volverse a su casa en Misiones para segur proyectando su futuro.

“Quería contarles que ya me estoy volviendo a mi casa. A preparar nuevos proyectos y no quería dejar de agradecerles por todo el apoyo y cariño que me dieron siempre desde el primer día. Espero que también puedan acompañarme en todo lo nuevo que está por venir. Simplemente gracias. Sin ustedes nada de esto iba a ser posible. Los amo”, expresó.

Axel Gran Hermano Redes sociales

De Gran Hermano a Italia: una exparticipante consiguió trabajo en el viejo continente

La exparticipante de Gran Hermano, Rosina Beltrán, consiguió trabajo en el exterior luego de su paso por el reality show de Telefe. Una marca la contrató para que trabaje en el exterior y es la primera de la camada del 2023 en lograr un convenio internacional.

"Aparezco por acá después de 13 horas de vuelo... estoy sin dormir. Llegamos a Roma, estoy muy contenta. Me lo estuve guardando casi un mes esto: estamos con la marca Benetton, va a ser una experiencia hermosa. Es mi primer viaje internacional con una marca, no lo puedo creer", indicó muy contenta en un video.

Rosina Gran Hermano Redes sociales

La jugadora integrante de las “Superpoderosas” se mostró realmente emocionada por el hecho de haber cerrado su primera colaboración con una marca internacional. “Acabo de llegar. Ahora voy a desayunar rápido y después nos vamos a un tour, que no nos dicen a dónde nos llevan. Y a la noche hay una fiesta. Les voy a estar mostrando todo", indicó.