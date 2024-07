Furia de Gran Hermano estalló contra su fandom: "Me perjudican"

Como si la final de Gran Hermano no hubiese sucedido, Juliana “Furia” Scaglione sigue en la polémica y ahora se enfureció con sus fanáticos porque considera que no la están representando de la mejor manera. “Necesito más control de sus actos”, expresó.

Furia Gran Hermano Redes sociales

“Por ende, para no perjudicarme y no perjudicarlos, porque este fandom es hermoso, les pido que bloqueen el hate. No contesten de manera grosera, porque no somos eso. Si quieren constestar, lo hacen. Pero no le den pie a que los insulten”, expresó.

Y agregó: “A partir de ahora disfruten de esta red, de su amistad y de todo lo lindo que se generó y los unió. Sean unidos, siempre, gracias por existir. Así como los cuido, protéjanse, sé que son una gran comunidad”.

Ex-Gran Hermano reveló una fuerte infidelidad y se desató un escándalo: "Se hizo el amigo"

El exparticipante de Gran Hermano 2022 Alexis "Conejo" Quiroga aseguró que Nacho Castañares "se hizo su amigo" para acercarse a Constanza "Coty" Romero, quien hoy en día es su novia tras varios meses de relación.

Durante una nueva edición del programa televisivo Nuevas Tardes, donde el Conejo es panelista junto a Anita Martínez, Mercedes Ninci, Carmela Bárbaro, Pampa Mónaco y Santiago Riva Roy, aprovechó para hablar sobre el flamante noviazgo de Coty y Nacho. Al respecto, dejó en evidencia toda su bronca contra su excompañero de Gran Hermano 2022.

"De mi ex no tengo nada que decir. De él sí, hubo una falsedad. No sé si fuimos amigos, pero sí se me hizo el amigo, ahí estuvo la falsedad", comenzó por expresar tras ser preguntado por la situación. De esta manera, el semifinalista del Bailando 2023 decidió exponer la actitud de Castañares.

Para finalizar, el Conejo volvió a apuntar contra Nacho: "Fue el papel de jugársela de amigo. Yo cuando tuve las primeras discusiones con Coty, él iba a mi casa, tuvimos charlas, hemos salido juntos de joda". Con todo esto, dejó en claro que considera como una traición de alguien que fuera muy cercano a él.