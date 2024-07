Un exparticipante de Gran Hermano reveló que todavía no le entregaron el premio y desató un escándalo

Sin embargo, de acuerdo a lo que reveló en el programa Se picó, pasaron más de 70 días y la producción del ciclo de Telefe aún no hizo entrega del 0KM.

“Preguntan acá en el chat si ya te dieron el auto que te ganaste”, le consultó Flor Cabrera, otra exparticipante del reality y actual panelista del programa de streaming. “No, no me dieron el auto. Pero bueno, viste cómo es... hay como un atraso en todo”, sentenció duramente.

Entonces Gastón Trezeguet esbozó una defensa del reality y explicó: “Es que los autos, más allá del canal, no te los entregan de toque”. Sin embargo, Zoe sostuvo que esa demora no se ve reflejada en todos los aspectos. “Yo llamé para que me dejaran ir a un programa y me contestaron ‘Ah no sé gordi, yo estoy de vacaciones’”, indicó.

Zoe Bogach Gran Hermano 2023 Captura Telefe

Furia de Gran Hermano estalló contra su fandom: "Me perjudican"

Juliana “Furia” Scaglione sigue en la polémica y ahora se enfureció con sus fanáticos porque considera que no la están representando de la mejor manera. “Necesito más control de sus actos”, expresó.

Considera que su fandom es un tanto agresivo al contestar y eso la “perjudica”. Por eso publicó un comunicado en su cuenta de Instagram con el pedido formal: “Actualmente soy una figura pública y referente para muchos”, inició.

“Por ende, para no perjudicarme y no perjudicarlos, porque este fandom es hermoso, les pido que bloqueen el hate. No contesten de manera grosera, porque no somos eso. Si quieren constestar, lo hacen. Pero no le den pie a que los insulten”, expresó.

Y agregó: “A partir de ahora disfruten de esta red, de su amistad y de todo lo lindo que se generó y los unió. Sean unidos, siempre, gracias por existir. Así como los cuido, protéjanse, sé que son una gran comunidad”.