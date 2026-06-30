Marcela Tauro pidió disculpas por hacer un polémico comentario sobre los padres abusadores: "Me equivoqué"

La conductora lanzó una frase desafortunada, lo que generó una ola de críticas. Horas después tuvo que salir a pedir disculpas. ¿Qué dijo?

Marcelo Tauro salió a pedir disculpas luego opinar sobre el abuso intrafamiliar. En este sentido, pidió perdonar a los padres que violan a sus hijos, “hay que honrarlos”, lo que generó el repudio masivo en las redes sociales.

La periodista lo hizo en la mesa de Intrusos, apenas unas horas después de lo sucedido en el Club Del Moro. “S e viralizó algo que yo dije que fue un horror, que obviamente quise decir lo contrario. Viste que en la radio abrimos muchas ventanas… Y cuando lo escuché, suena aún peor . Por ahí querés decir una cosa y decís otra, y no está bien lo que dije", aclaró frente a sus compañeros.

Y continuó, "quise pedirles primero a ustedes (por Lussich y Adrián Pallares) primero si me daban la oportunidad para dar la cara frente a cámara y decirlo, y no en un micrófono de la radio. También lo haré, pero lo mejor era dar la cara porque me conocen hace 40 años".

"Quise decir lo contrario. Fue un horror lo que dije." Marcela Tauro pidió disculpas en #Intrusos después de sus polémicos dichos en la radio. pic.twitter.com/5z8PhRPicl

Luego, le habló directamente a las personas que pudieran sentirse afectadas, "quiero pedir disculpas. Es un horror lo que dije, lo que salió al aire. No pienso eso, obviamente. No quiero ni repetir la palabra porque me hace mal. Sobre todo a las mujeres y hombres que han pasado por esa situación, quiero pedir disculpas porque se han sentido mal y el dolor que les removí otra vez ".

"Me conocen hace 40 años, conocen a mi familia, saben cómo soy, soy muy transparente. Me equivoqué, admito mi error y pido disculpas. Quise dar la cara en cámara porque empezaron a llamarme y preferí hacerlo aquí porque me parece que se transmite con los ojos y los gestos lo que quiero decir, que es pedir perdón" , reconoció la conductora de Infama.

Las palabras de Marcela Tauro

Todo sucedió en el programa de Santiago del Moro en La 100, cuando la mesa estaba debatiendo sobre los vínculos familiares y el perdón hasta que la periodista interrumpió y lanzo una frase que dejo sin palabras al panel. Según Tauro hay que perdonar los abusos para trascender, “no hay que enojarse, hay que honrar. ¿Cuántas familias, padres han violado a sus hijos?”, comenzó diciendo.

“Está bien, no hay que perdonarlos, ¡hay que honrarlos! Hay que honrar a los padres que violan a sus hijos porque si no, no te va bien en la vida”, concluyó.

NO SE PUEDE CREER LA BARBARIDAD QUE DIJO MARCELA TAURO.



Esto paso recien en La 100, en el programa de Santiago Del Moro. Escuchen



“No hay que enojarse, hay que honrar. Cuantas familias, padres han VIOLADO a sus hijos? ESTA BIEN, no hay que perdonarlos, HAY QUE HONRARLOS”… pic.twitter.com/PEeTNxqYIN — (@Pampa139) June 30, 2026

Ante la polémica reflexión, Anita Martínez y Santiago del Moro salieron al cruce. Tanto la actriz como el conductor cuestionaron el pensamiento de la periodista y dejaron en claro que estaban totalmente en desacuerdo. Al mismo tiempo, el fragmento del programa se hizo viral y los usuarios no tardaron en cuestionar la postura, “esto es apología del delito”, “ella diría lo mismo si abusan de sus hijos”, escribieron los usuarios.