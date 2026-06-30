La escandalosa frase de Marcela Tauro que causó repudio en las redes

La periodista Marcelo Tauro recibió una ola de críticas luego de una polémica frase en la que habló "honrar" a los padres que cometen abuso de sus hijos, algo que generó el repudio masivo en las redes sociales.

Todo sucedió en el programa de Santiago del Moro en La 100, cuando la mesa estaba debatiendo sobre los vínculos familiares y el perdón, hasta que la periodista interrumpió y lanzo una frase que dejo sin palabras al panel. Según Tauro, “no hay que enojarse, hay que honrar. ¿Cuántas familias, padres han violado a sus hijos?” , comenzó diciendo.

“Está bien, no hay que perdonarlos, ¡hay que honrarlos! Hay que honrar a los padres que violan a sus hijos porque si no, no te va bien en la vida”, concluyó.

Como mi amor? Del Moro existía como conductor del programa o estaba de acuerdo que no frenó nada? pic.twitter.com/zOXibAAsHC

Ante la polémica reflexión, según ella basado en "las constelaciones familiares", sus compañeros reaccionaron, Anita Martínez y Santiago del Moro salieron al cruce. Tanto la actriz como el conductor cuestionaron el pensamiento de la periodista y dejaron en claro que estaban totalmente en desacuerdo.

Al mismo tiempo, el fragmento del programa se hizo viral y los usuarios no tardaron en cuestionar la postura, “esto es apología del delito”, “ella diría lo mismo si abusan de sus hijos”, escribieron los usuarios.

Marcela Tauro pidió disculpas

Luego de la polémica reflexión con Santiago del Moro, que le valió de varios cuestionamientos en las redes, pidió disculpas en Intrusos, "se viralizó algo que yo dije que fue un horror, que obviamente quise decir lo contrario. Viste que en la radio abrimos muchas ventanas… Y cuando lo escuché, suena aún peor. Por ahí querés decir una cosa y decís otra, y no está bien lo que dije", aclaró.

LAS DISCULPAS DE MARCELA TAURO: “QUISE DECIR LO CONTRARIO”. pic.twitter.com/eXqfbZwOiU — Real Time (@RealTimeRating) June 30, 2026

Y continuó, "quise pedirles primero a ustedes (por Lussich y Adrián Pallares) primero si me daban la oportunidad para dar la cara frente a cámara y decirlo, y no en un micrófono de la radio. También lo haré, pero lo mejor era dar la cara porque me conocen hace 40 años".

Y luego, le habló directamente a las personas que pudieron sentirse afectadas: "Quiero pedir disculpas. Es un horror lo que dije, lo que salió al aire. No pienso eso, obviamente. No quiero ni repetir la palabra porque me hace mal. Sobre todo a las mujeres y hombres que han pasado por esa situación, quiero pedir disculpas porque se han sentido mal y el dolor que les removí, otra vez".

"Me conocen hace 40 años, conocen a mi familia, saben cómo soy, soy muy transparente. Me equivoqué, admito mi error y pido disculpas. Quise dar la cara en cámara porque empezaron a llamarme y preferí hacerlo aquí porque me parece que se transmite con los ojos y los gestos lo que quiero decir, que es pedir perdón", reconoció la conductora de Infama.