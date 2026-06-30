Polémica y desnudo en el confesionario: la actitud desafiante de una participante a Gran Hermano

Una participante generó polémica en la casa tras protagonizar una sorprendente actitud y desafiar a la voz del reality.

El juego atravesó un momento de tensión en el lugar donde participantes están frente al Big.

Gran Hermano: Generación Dorada vivió uno de los momentos más inesperados de la temporada luego de una escena protagonizada por Pincoya , quien decidió enfrentar a la voz del reality con una actitud desafiante que terminó convirtiéndose en uno de los grandes momentos virales del programa. Durante el episodio emitido el martes, la participante chilena protagonizó un cruce con Big Brother luego de ingresar al confesionario en una situación que sorprendió incluso a sus propios compañeros.

Se filtró un audio del Turco García a una amante y estalló la polémica con Mariela Prieto

El conflicto comenzó cuando Gran Hermano llamó a Pincoya mientras ella estaba en la pileta , una actividad que la jugadora suele realizar dentro de la casa. La participante explicó después frente a las cámaras cuál había sido el motivo de su enojo. “A la mañana fui a la piscina a nadar. En eso me llama el hombre, pero yo estaba sin ropa. Yo quería un encendedor para mi uso personal” , relató con total naturalidad al repasar la situación.

La chilena contó que, molesta por la interrupción, decidió ir al confesionario solamente con una toalla. Sin embargo, al llegar, recibió un reto de la voz del programa. “Cuando llegué al confesionario me empezó a retar, que por qué yo había ido así” , explicó Pincoya, dando su versión del enfrentamiento que rápidamente llamó la atención de los seguidores de Gran Hermano.

La discusión aumentó de intensidad cuando la voz del reality cuestionó directamente su actitud. “¿Te parece una forma adecuada para presentarte a un lugar tan importante como el confesionario?” , preguntó Gran Hermano . La respuesta de Pincoya fue inmediata y cargada de ironía: “Ando sin ropa. Estoy desnuda. Estoy pelada, mira. Porque yo estaba bañándome así” . El intercambio dejó en evidencia la personalidad fuerte de la jugadora y su intención de no retroceder ante la autoridad del programa.

El momento más tenso llegó cuando la voz del reality insistió: “¿No te parece una falta de respeto?” . Pincoya volvió a defender su postura y respondió: “No, para nada. Una falta de respeto hubiera sido que me hubiera cambiado y te hubiera hecho esperar” . Luego, la voz de Gran Hermano decidió terminar la conversación: “Te voy a pedir Pincoya, retirate. Si tenés ganas de venir, venís; si no, no” .

Tras salir del confesionario, la escena sorprendió a Yanina Zilli, quien reaccionó al verla. “¡Pincoya, qué hiciste!”, exclamó impactada. La participante chilena contestó brevemente: “Me saqué la toalla”, antes de dirigirse nuevamente a la habitación. Más tarde, Pincoya intentó explicar lo sucedido ante las cámaras y dejó un mensaje: “Santiago del Moro, mil disculpas pero me entró la rabia. Chicos, perdón. No hay nada más que hacer. ¡Listo!”.

Quién se fue de Gran Hermano este lunes 29 de junio

La gala de eliminación del lunes tuvo como resultado la salida de Nenu López de Gran Hermano: Generación Dorada. La bailarina quedó eliminada luego de enfrentarse en el versus final contra Steffany “Campanita” Pereira, una definición que mantuvo la tensión hasta el último momento de la noche.

Antes de la instancia decisiva, el público había sacado de placa a varios jugadores. Emanuel Di Gioia, Matías Hanssen y Yisela “Yipio” Pintos lograron continuar en competencia luego de recibir el apoyo de los televidentes con porcentajes de votación más bajos. La definición final quedó entre Nenu y Campanita.

A las 23.30 del lunes, Santiago del Moro comunicó la decisión del público y anunció que Nenu López debía abandonar la casa. El resultado del voto telefónico fue de 55,8% para que Nenu dejara la competencia, mientras que Campanita Pereira obtuvo el 44,2% restante.

La despedida de Nenu estuvo marcada por la emoción y el humor. Antes de irse, la participante dejó un mensaje para sus compañeros y pidió que cambiaran algunas actitudes dentro de la convivencia. “Dejen de pelearse por comida”, bromeó la bailarina, además de asegurar que estaba contenta por la posibilidad de volver a ver a Franco Zunino.