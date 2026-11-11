Continúa el juicio contra Pity Álvarez: se realizan los alegatos de la fiscalía En las ultimas audiencias, la querella pidió 11 años y 2 meses de prisión para el cantante. Este miércoles, el fiscal Sandro Abraldes dará a conocer qué pena solicitará para el músico. Por Agregar C5N en









Pity Álvarez participará de esta audiencia vía zoom. redes

La Fiscalía llevará a cabo este miércoles los alegatos de cierre en el juicio contra Cristian “Pity” Álvarez por el crimen de Cristian Díaz, ocurrido en 2018. La semana pasada fue el turno de la querella, que pidió 11 años y 2 meses de prisión para el cantante.

Desde las 11, el fiscal general Sandro Abraldes, en representación del Ministerio Público Fiscal, expondrá ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 su análisis de las pruebas y los testimonios que se presentaron a lo largo del juicio. En ese sentido se espera que dé a conocer la pena que solicitará para el músico, en lo que serán los alegatos de cierre. De igual modo, hay hermetismo sobre el monto de pena que requerirá.

De acuerdo a lo informado, el exvocalista de Intoxicados y Viejas Locas participará de la audiencia por zoom, al igual que sus abogados, Javier Baños y Sebastián Queijeiro. En tanto, los defensores de la querella, que siguieron la última jornada vía online, podrían concurrir presencialmente.

Esta jornada será la continuidad de lo que fue la audiencia del viernes que contó con la presentación del abogado Fabián Améndola, quien representa junto a Fernando Burlando a la madre de una de las hijas de la víctima, donde pidió 11 años y dos meses de prisión para el músico.

Cristian "Pity" Álvarez en el ingreso a una audiencia, en el marco de la causa por homicidio. Web La querella descartó que el artista actuó en legítima defensa y, según la reconstrucción presentada, Álvarez disparó cuatro veces contra Díaz, tres de ellas a corta distancia. El letrado también pidió que, en caso de una condena, el músico pueda cumplirla bajo la modalidad de arresto domiciliario, con salidas laborales y para continuar sus tratamientos médicos.

Cómo sigue el juicio contra Pity Álvarez Después de los alegatos de la fiscalía de este miércoles, el proceso entrará en su tramo final: la próxima audiencia será el viernes 13, con la presentación de la defensa quien analizará las pruebas concretas y solicitará una resolución específica para Pity Álvarez. Se espera que el mensaje principal sean las nulidades presentadas a lo largo del debate oral. De esa manera, quedarán completadas las exposiciones de las partes y el juicio avanzará hacia la resolución del tribunal.