Santiago del Estero: una mujer descubrió que su expareja dormía en el tanque de agua La mujer llamó a la policía al escuchar ruidos en el techo. Los efectivos hallaron zapatillas y una frazada. La fiscal Silvia Jaime Luna ordenó instalarle un botón antipánico. Por Agregar C5N en









Según trascendió, el hombre no tiene dónde vivir y también lo echaron de la casa de su madre.

Una mujer de la ciudad de Santiago del Estero llamó a la policía al descubrir que su expareja entraba de noche a su casa y dormía en el tanque de agua. El hecho ocurrió en una vivienda de la Manzana 65 del barrio Siglo XXI, en la zona sur, durante las dos noches posteriores a la separación.

La propietaria empezó a escuchar ruidos extraños en la parte superior de la casa. Sospechó que el hombre ingresaba sin su autorización y pidió ayuda a la policía.

Los efectivos fueron hasta la vivienda e inspeccionaron el techo y la zona del tanque. Allí encontraron un par de zapatillas negras y una frazada, que presuntamente el hombre usaba para abrigarse durante la noche.

Según trascendió, el hombre no tiene dónde vivir y también lo echaron de la casa de su madre. Por ese motivo habría elegido refugiarse en el tanque de agua.

La Justicia intervino y ordenó medidas de protección para la mujer La mujer no manifestó en un primer momento su intención de presentar una denuncia penal. Aun así, el caso llegó a la Unidad Fiscal de Género y Violencia Intrafamiliar de la provincia.