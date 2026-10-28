El blooper de Juli Poggio en MasterChef que impactó a todo el jurado: "Baño polaco"

Juli Poggio protagonizó una situación verdaderamente insólita a lo largo de la reciente noche de expulsión en MasterChef Celebrity . Al momento de acercarse a la mesa de evaluación con su pastel de limón, la ex Gran Hermano dejó atónitos a los chefs al realizar una confesión que desató risas generalizadas. En un clima atravesado por los nervios de la entrega, la concursante reveló la insólita medida que debió tomar al sentirse descompensada.

“Me tuve que hacer un baño polaco porque casi me desmayo” , lanzó Juli, sin demasiadas vueltas, al dar detalles del episodio padecido en la estación de trabajo. La declaración tomó por sorpresa al jurado, cuyos integrantes intentaron descifrar el sentido exacto de sus palabras y las razones de semejante malestar. “¿Estabas transpirando mucho?” , le preguntaron intrigados a la participante mientras buscaba justificar su determinación.

Ante la confusión generalizada, Damián Betular tomó la palabra para explicarle el modismo a su compañero Germán Martitegui , quien observaba la escena sin comprender lo que sucedía. “El baño polaco es cuando no pasás por la ducha y te… lavás las partes” , explicó el pastelero, entre risas y con una definición categórica. De esa forma, la soltura de la joven modelo aflojó la tensión de la competencia por un instante.

Sin embargo, la divertida anécdota no fue el único obstáculo que empañó el desempeño de la actriz en la cocina. El postre presentado no alcanzó a satisfacer el paladar exigente del jurado , sumando incertidumbre a una fecha que venía torcida desde el inicio. La concursante admitió sin rodeos que las recetas dulces le generan severas complicaciones y que debió elaborar la mezcla en dos oportunidades para llegar a tiempo al emplatado final.

Si bien la artista confiaba en que la crema conservaba un gusto aceptable, la presentación general distó bastante del nivel requerido por el certamen. La frustración de la mediática reflejó su auténtico temor a convertirse en la nueva eliminada del reality de Telefe. De esta manera, el paso de la joven combinó un desopilante exabrupto en vivo con el riesgo real de abandonar el exitoso ciclo de la televisión.

¿Juli Poggio y Grego Rossello a los besos?

Julieta Poggio y Grego Rossello sorprendieron al confirmar que se dieron un beso hace algunos años, disipando de esta manera las versiones que circularon con fuerza en los portales de espectáculos. La revelación surgió después de que los fanáticos instalaran fuertes rumores sobre un supuesto acercamiento romántico entre ambos durante una salida nocturna de los participantes de MasterChef Celebrity.

Durante una entrevista mano a mano con la prensa, la ex Gran Hermano fue consultada sin filtro acerca de los comentarios que hablaban de un amorío reciente con su compañero. En una primera instancia, la bailarina descartó que esa situación hubiera sucedido en el marco del último festejo grupal. No obstante, terminó reconociendo entre risas que existió un antecedente amoroso entre ellos tiempo atrás. “Ahí hubo un besito juguetón nada más con Grego. Un piquitito”, confesó Julieta.

Julieta Pog

Ante la insistencia del movilero por conocer mayores detalles sobre el vínculo, la actriz detalló que el acercamiento ocurrió varios años atrás. “No, no es de ahora. Fue hace un montón”, aseguró para desalentar las especulaciones de la farándula. Asimismo, remarcó que actualmente tiene un trato excelente con el conductor y descartó cualquier tipo de amor entre ellos. “No, re amigos, la verdad. Nos llevamos re bien con Grego. Es lo más. Posta lo quiero mucho”, expresó la joven sobre el cariño mutuo.

Por su parte, el influencer también se refirió al tema y ratificó las declaraciones de la influencer al recordar el contexto en el que se produjo el acercamiento. El comunicador coincidió en que el episodio sucedió en un boliche de la Costanera hace bastante tiempo y descartó de plano un romance actual. “Yo con Juli Poggio no me di ningún beso. Sí es cierto que en Banana hace mil años. Hace como cuatro años. Yo alguna vez me di un beso con Juli, pero no ahora”, explicó con total sinceridad ante las cámaras.