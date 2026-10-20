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El nuevo proyecto de Susana Giménez: participará en una serie muy esperada

La diva sorprendió con un inesperado anuncio que la llevará a formar parte de una de las producciones más esperadas.

La conductora aceptó un nuevo desafío.

La conductora aceptó un nuevo desafío.

Susana Giménez se sumará a la segunda temporada de Menem, la serie de Prime Video que reconstruye la vida política y personal del expresidente Carlos Saúl Menem. La noticia se conoció este martes y marca un nuevo proyecto de la diva argentina.

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Según confirmaron algunos medios, la conductora participará en los próximos capítulos de la ficción, cuyo estreno está previsto para 2027. Por el momento, no se reveló qué personaje interpretará ni cuál será su participación dentro de la historia.

La nueva temporada volverá a tener a Leonardo Sbaraglia como Carlos Menem y a Griselda Siciliani en el papel de Zulema Yoma. La trama estará centrada en el segundo mandato presidencial del dirigente riojano, iniciado tras su reelección en 1995.

Susana Giménez y Leo Sbaraglia, en la piel de Menem.

Susana Giménez y Leo Sbaraglia, en la piel de Menem.

La incorporación de Susana Giménez genera expectativa por su vínculo histórico con el expresidente, a quien entrevistó en distintas oportunidades durante su trayectoria televisiva. Sin embargo, todavía no se confirmó si aparecerá interpretándose a sí misma o si tendrá otro papel.

La producción de Prime Video ampliará así su reconstrucción de los años noventa con nuevos personajes y acontecimientos. Hasta ahora, Susana Giménez no realizó declaraciones públicas confirmadas sobre su incorporación, mientras se esperan precisiones sobre las grabaciones y el elenco.

Los detalles de la primera temporada de la serie de Menem

La primera temporada de Menem se estrenó el 9 de julio de 2025 en Prime Video, después de una disputa judicial que había demorado su lanzamiento. La ficción aborda el ascenso político de Carlos Saúl Menem y su llegada a la presidencia argentina.

Con Leonardo Sbaraglia como protagonista, la serie reconstruye los primeros años del gobierno menemista en medio de una profunda transformación económica y social. Entre los acontecimientos retratados aparecen las privatizaciones, la política económica de los noventa y los atentados terroristas.

El elenco principal incluye a Juan Minujín como Olegario Salas y Griselda Siciliani como Zulema Yoma. También participan Marco Antonio Caponi, Guillermo Arengo, Jorgelina Aruzzi, Cumelén Sanz, Martín Campilongo, Mónica Antonópulos y Agustín Sullivan.

Susana Gimenez y Carlos Saúl Menem.

Susana Gimenez y Carlos Saúl Menem.

La producción de Amazon Studios contó con la dirección de Ariel Winograd y Fernando Alcalde. La propuesta combina acontecimientos históricos con elementos de ficción para mostrar los conflictos políticos, familiares y mediáticos que rodearon al expresidente.

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