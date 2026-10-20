El nuevo proyecto de Susana Giménez: participará en una serie muy esperada

La diva sorprendió con un inesperado anuncio que la llevará a formar parte de una de las producciones más esperadas.

Susana Giménez se sumará a la segunda temporada de Menem , la serie de Prime Video que reconstruye la vida política y personal del expresidente Carlos Saúl Menem . La noticia se conoció este martes y marca un nuevo proyecto de la diva argentina.

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Según confirmaron algunos medios, la conductora participará en los próximos capítulos de la ficción, cuyo estreno está previsto para 2027 . Por el momento, no se reveló qué personaje interpretará ni cuál será su participación dentro de la historia.

La nueva temporada volverá a tener a Leonardo Sbaraglia como Carlos Menem y a Griselda Siciliani en el papel de Zulema Yoma . La trama estará centrada en el segundo mandato presidencial del dirigente riojano, iniciado tras su reelección en 1995 .

La incorporación de Susana Giménez genera expectativa por su vínculo histórico con el expresidente, a quien entrevistó en distintas oportunidades durante su trayectoria televisiva . Sin embargo, todavía no se confirmó si aparecerá interpretándose a sí misma o si tendrá otro papel.

La producción de Prime Video ampliará así su reconstrucción de los años noventa con nuevos personajes y acontecimientos. Hasta ahora, Susana Giménez no realizó declaraciones públicas confirmadas sobre su incorporación, mientras se esperan precisiones sobre las grabaciones y el elenco.

Los detalles de la primera temporada de la serie de Menem

La primera temporada de Menem se estrenó el 9 de julio de 2025 en Prime Video, después de una disputa judicial que había demorado su lanzamiento. La ficción aborda el ascenso político de Carlos Saúl Menem y su llegada a la presidencia argentina.

Con Leonardo Sbaraglia como protagonista, la serie reconstruye los primeros años del gobierno menemista en medio de una profunda transformación económica y social. Entre los acontecimientos retratados aparecen las privatizaciones, la política económica de los noventa y los atentados terroristas.

El elenco principal incluye a Juan Minujín como Olegario Salas y Griselda Siciliani como Zulema Yoma. También participan Marco Antonio Caponi, Guillermo Arengo, Jorgelina Aruzzi, Cumelén Sanz, Martín Campilongo, Mónica Antonópulos y Agustín Sullivan.

Susana Gimenez y Carlos Saúl Menem.

La producción de Amazon Studios contó con la dirección de Ariel Winograd y Fernando Alcalde. La propuesta combina acontecimientos históricos con elementos de ficción para mostrar los conflictos políticos, familiares y mediáticos que rodearon al expresidente.