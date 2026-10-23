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Profundo dolor: murió un famoso actor reconocido por su participación en una histórica serie

El actor encarnó a un héroe que marcó a toda una generación. Su personaje sigue siendo parte de la memoria de la televisión infantil.

Participó de una serie que se emitió por Canal 11 (actual Telefe) a fines de los años 70.

Participó de una serie que se emitió por Canal 11 (actual Telefe) a fines de los años 70.

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Michael Gray, el actor que interpretó a Billy Batson en la serie Shazam! de los años 70, murió a los 75 años. La noticia fue confirmada por su representante, que explicó que el deceso se produjo por causas naturales el viernes 16 de octubre.

La famosa serie volverá a las pantallas luego de 11 años.
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Según los comunicados a los que accedieron medios como People y TMZ, falleció en Palm Desert, California. "Su publicista dice que la salud de Gray le había fallado", refirió TMZ, y hasta el momento no se conocen más detalles sobre su muerte.

La serie tuvo un lugar especial en la televisión argentina, donde se emitió por Canal 11 (actual Telefe) a fines de los años 70 y se convirtió en una de las propuestas infantiles más queridas de la época. En cada capítulo, Billy Batson ayudaba a quienes lo necesitaban y enfrentaba distintas situaciones de riesgo.

Pese a su corta duración, con tres temporadas y 28 episodios, la ficción se afianzó como un producto que dejó su marca en la cultura popular. Su imagen quedó asociada a una era en la que las aventuras de superhéroes empezaban a ganar espacio entre el público infantil.

Quién era Michael Gray

Michael Gray saltó a la fama en 1972, cuando fue elegido para participar en la serie de NBC The Little People, junto a Brian Keith y Shelley Fabares. Sin embargo, fue su papel de Billy Batson en Shazam!, en 1974, el que impulsó definitivamente su carrera.

Sobre ese personaje, contó en un panel de la Comic-Con que no lo conocía cuando lo eligieron. "No conocía al personaje ni la historia cuando me eligieron para el papel, así que tuve que aprender rápido; fue divertido y agotador, desafiante y emocionante, todo a la vez", dijo.

Después de "Shazam!", Gray continuó su carrera en otras producciones, entre esas: La novicia voladora, Dinastía, Marcus Welby, M.D. y Room 222". También formó parte de La tribu Brady, un proyecto que le permitió, además, hacer un cameo en la película "¡Shazam! La furia de los dioses", junto a Zachary Levi, en 2023.

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