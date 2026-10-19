Nuevos detalles de la interna entre la madre de RJ Mitte y su novia tras la muerte del actor La intimidad familiar del artista quedó bajo la lupa pública luego de las recientes declaraciones brindadas por su círculo más cercano. Agregar C5N en









Nuevos detalles del fallecimiento del famoso actor salieron a la luz.

Tras el trágico fallecimiento de RJ Mitte, la estrella que encarnó a Walter White Jr. en la aclamada ficción Breaking Bad, su madre rompió el silencio para esclarecer el panorama familiar. En un diálogo exclusivo con The Hollywood Reporter, Dyna Mitte abordó los últimos momentos de vida del intérprete y enfrentó las especulaciones sobre el tenso vínculo que mantenía con su pareja, Kennedy Suarez.

A la hora de referirse a las internas de la pareja, la mujer optó por mantener la cautela sobre las charlas íntimas con el artista, aunque no ocultó que la convivencia atravesó severos vaivenes. “Puedo compartir algunas cosas, pero otras son privadas y no me corresponde contarlas. Desconozco todas las conversaciones entre ellos”, explicó, resguardando los detalles más confidenciales de la intimidad familiar.

Al profundizar sobre los trascendidos que apuntaban a severas crisis afectivas, la madre del artista confirmó la existencia de conflictos profundos previo al desenlace. Para dar dimensión al distanciamiento entre ambos, la mujer aclaró la escasa frecuencia con la que se frecuentaban: “Puedo decir que hubo dificultades, pero esas conversaciones fueron privadas entre RJ y yo, y entre él y sus amigos. Ella se mudó en diciembre y desde entonces solo se habían visto tres o cuatro veces”, señaló.

Finalmente, la mujer desmintió de forma tajante las versiones que indicaban que le habría impedido a la joven presenciar el último adiós al actor. Según precisó, la novia consultó a un allegado sobre la ceremonia el mismo día en que hallaron el cuerpo de su hijo, cuando ni siquiera se habían definido las exequias. “Es todo lo que puedo decir”, concluyó sobre ese episodio, buscando dar por terminadas las especulaciones mediáticas.

De qué murió RJ Mitte El mundo del espectáculo se encuentra conmocionado tras confirmarse el trágico fallecimiento de RJ Mitte, recordado internacionalmente por interpretar a Walter White Jr. en la emblemática serie Breaking Bad. El actor estadounidense murió por suicidio el 12 de octubre de 2026 a los 34 años, en su residencia de Brownsville, Texas. La noticia fue oficializada por su representante, Sean Reilly, dejando un profundo vacío tanto en la comunidad actoral como en las múltiples organizaciones de activismo en las que participaba activamente.

Getty Images El desgarrador hallazgo se produjo luego de que las autoridades recibieran una llamada de emergencia al mediodía. Según reveló posteriormente su madre, Dyna Mitte, ella misma acudió al domicilio a llevarle el almuerzo tras haber intentado comunicarse por teléfono sin obtener respuesta. A pesar de que los representantes de Mitte ratificaron públicamente la causa del deceso, el Departamento de Policía de Brownsville mantuvo abierta la investigación de manera protocolar durante las primeras horas a la espera de los dictámenes forenses definitivos. En días posteriores, Dyna Mitte rompió el silencio detallando que consideraba que la decisión de su hijo había sido un impulso, dado que en las semanas previas no dejó ninguna nota y había estado promocionando activamente nuevos proyectos cinematográficos. La tragedia desató una oleada de dolorosas despedidas por parte de sus compañeros de elenco, entre ellos Bryan Cranston (Walter White) y Anna Gunn (Skyler White), quienes destacaron la incansable lucha de Mitte por expandir la inclusión de personas con discapacidad en la industria de Hollywood.