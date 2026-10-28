Por la presión de los aliados, se suspendió la reunión de Presupuesto y se pospone su tratamiento

Se incumplió por primera vez el cronograma anunciado por Bertie Benegas Lynch. Puertas adentro de Casa Rosada reconocieron que todavía había muchos puntos de desencuentro con la UCR y el PRO.

La Libertad Avanza buscaba firmar este miércoles el dictamen del Presupuesto 2027 para llevarlo al recinto el 18 de noviembre. Sin embargo , la falta de acuerdo con el PRO y la UCR obligó al oficialismo a suspender la reunión prevista para esta tarde. El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch, había anticipado ese objetivo durante la primera reunión informativa, el pasado 13 de octubre.

Los aliados mantienen una serie de reclamos vinculados con la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, el mantenimiento de las rutas y el financiamiento universitario. En paralelo, el último borrador que circuló entre los bloques incluye un cambio significativo: la eliminación del capítulo de discapacidad.

La definición se tomó tras un encuentro del que participaron representantes de La Libertad Avanza, entre ellos Gabriel Bornoroni, Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici y Gisele Castelnuovo, junto con diputados de los bloques aliados, como Javier Sánchez Wrba (PRO), Pamela Verasay (UCR), Nancy Picón (San Juan) y Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal), entre otros.

A la salida del encuentro, un diputado del PRO resumió el estado de las negociaciones ante C5N: “No hay dictamen de Presupuesto, hay pedidos que el Ejecutivo no contestó”.

Entre las principales demandas del PRO se encuentra el reclamo por el pago de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, precisiones sobre el mantenimiento de las rutas nacionales y una reducción del IVA a los huevos.

Además, la bancada referenciada con Mauricio Macri exige que la recaudación del impuesto a los combustibles líquidos (ICL) se destine al mantenimiento de las rutas, tal como establece la ley. En caso de que el Gobierno no utilice esos recursos para ese fin, plantea que se reduzca el impuesto.

“Que expliquen cómo avanzan las concesiones y que, ya que no se usa el ICL, que se reduzca”, señalaron desde el espacio.

La discusión se suma a otros puntos pendientes con los aliados, que condicionan su respaldo al proyecto a la respuesta del Poder Ejecutivo sobre los reclamos planteados durante las negociaciones.

La UCR reclama más fondos para las universidades

La Unión Cívica Radical, por su parte, puso el foco en el financiamiento de las universidades nacionales. El proyecto contempla una partida de $7,7 billones para las casas de altos estudios, mientras que los rectores reclaman $11 billones.

Durante su exposición ante la comisión, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, descartó un aumento de las partidas y atribuyó los reclamos a demandas gremiales que el Gobierno no está dispuesto a atender.

Discapacidad, afuera

Uno de los cambios que sí se confirmaron durante las conversaciones fue la eliminación del capítulo de discapacidad. La decisión llega después de las críticas que generó la inclusión de ese apartado en el proyecto enviado por el Gobierno y de la aprobación en Diputados de una iniciativa impulsada por el propio oficialismo para establecer un régimen permanente de prestaciones y pensiones por discapacidad.

El diputado misionero Oscar Herrera Ahuad confirmó el cambio, aunque aclaró que, por el momento, figura en el borrador. “Por lo menos en el borrador, ya está eliminado el tema de discapacidad”, afirmó. Y agregó: “Es un gran avance que tenemos en el Presupuesto, vamos a la discusión de otros temas más puntuales”.

El oficialismo recalcula los tiempos

Con el dictamen postergado, el oficialismo deberá recalcular los tiempos para avanzar con el proyecto antes de que finalice el plazo reglamentario para emitir despacho, el 20 de noviembre.

La agenda parlamentaria de las próximas semanas tendrá varios condicionantes: las elecciones legislativas de Estados Unidos, previstas para el 3 de noviembre, que llevarán a algunos legisladores a viajar a ese país, y la visita del Papa León XIV a la Argentina.

En ese escenario, el 17 de noviembre aparece como una fecha posible para firmar dictamen, con la intención de llevar el proyecto al recinto el 25 de ese mes. Sin embargo, el cronograma dependerá de que el Gobierno responda los reclamos de sus aliados y consiga reunir los respaldos necesarios.