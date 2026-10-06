Luto: murió un popular actor, estrella de una histórica serie de televisión, de forma repentina en su casa

A los 62 años murió el actor Robert Kelker-Kelly de forma repentina en su casa. El artista era reconocido mundialmente por participar en icónicas series estadounidenses como Days of Our Lives y General Hospital. Hasta el momento se desconocen la causa de muerte.
La noticia fue confirmada por el medio TMZ, quienes informaron que el Departamento de Policía de St. Peters respondió una llamada desde la casa de Kelker-Kelly, donde reportaron que el actor se encontraba inconsciente en su cama y no respiraba.
Cuando los oficiales llegaron a la vivienda, ubicada en Missouri, intentaron reanimarlo pero no lo consiguieron. Dentro del domicilio "no había nada sospechoso en el lugar de los hechos y que las circunstancias parecían corresponder a una emergencia médica".
Según añadió el mismo medio, el actor se había quejado previamente por un dolor en el pecho. El actor era reconocido mundialmente por interpretar a Bo Brady en la serie "Days of Our Lives" de la cadena NBC en 1992 y compartió pantalla con Hope Brady, interpretada por Kristian Alfonso , y Billie Reed, interpretada por Lisa Rinna.
También dio vida al personaje de Stavros Cassadine en General Hospital de 2001 a 2003 y de 2013 a 2014 y a Sam Fowler en Another World.