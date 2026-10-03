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Luto en la industria del animé: murió un reconocido actor de doblaje

El artista era una figura consagrada en el anime y los videojuegos, la triste noticia fue confirmada por la agencia a la que pertenecía. Hasta el momento no revelaron las causas del fallecimiento.

El doblajista tenía 69 años. 

El doblajista tenía 69 años. 

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Murió Naoki Bando actor de voz reconocido mundialmente por participar en producciones como Naruto y Jujutsu Kaisen, entre otros. El artista tenía 69 años y la triste noticia fue confirmada por la confirmada por la agencia a la que pertenecía. Hasta el momento se desconocen con exactitud las causas de su fallecimiento.

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Naoki Bando era una figura consagrada en el anime y los videojuegos, desde la compañía Production Ace compartieron un obituario con la noticia de su fallecimiento en su página web oficial.

"Nuestro actor afiliado falleció el 28 de septiembre de 2026 mientras recibía tratamiento médico", fueron los únicos detalles que brindaron en el comunicado.

"Quisiera expresar mi más profundo agradecimiento por la amabilidad y la amistad que me brindaron durante mi vida, y les informo respetuosamente de esta noticia. Tenga en cuenta que el velatorio y el funeral se celebrarán en privado, con la presencia únicamente de los familiares", añadieron el texto estaba firmado por el presidente y director ejecutivo: Atsuyuki Okamoto.

Bando participó como actor de voz en distintos videojuegos, donde interpretó a Lord Emon en Shadow of the Colossus y a Larikush en Baten Kaitos: Eternal Wings and the Lost Ocean. En el mundo del anime, dio vida a Gato en Naruto. Además, prestó su voz al personaje de Splatter en el doblaje japonés de la película Thomas and the Magic Railroad.

Producciones en las que participó Naoki Bando

  • "Yo-kai Watch" (Jinmenken, Gurerurin, Robonyan F-type, Red Oni, etc.)
  • "Space Brothers" (Naoto Fukuda)
  • "Mobile Suit Gundam AGE" (Vargas Dyson)
  • "Crayon Shin-chan" (Junichi Ishizaka, etc.)
  • "Golden Brave Goldran" (Jet Silver, Star Silver, Drill Silver, Fire Silver, Silverion, God Silverion)
  • "Mobile Suit Gundam THE ORIGIN 3: Dawn of Rebellion" (Trenov Y. Minovsky)
  • "Detective Conan" (Hideki Amato, etc.)
  • "Pokémon" (Tenma)
  • "Pokémon XY" (Owazo)
  • "SD Gundam Sangokuden "Valientes guerreros de batalla" (Mizukagami Guntank)
  • "One-Punch Man" (Centipede Elder)
  • "SPY×FAMILY" (Brantz)
  • "Mashiro no Oto" (Director Umezono)
  • "Moriarty el patriota" (Jonathan Small)
  • "Jujutsu Kaisen" (Elderly Curse Master)
  • "Undead Girl Murder Farce" (Mycroft Holmes)
  • "Zom 100: 100 cosas que quiero hacer antes de convertirme en zombi" (Mab Grandpa 1)
  • "Frieren: Más allá del fin del viaje" (El dueño de la cabaña)

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