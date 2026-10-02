"Sabía que no podía permitir que toda esa gente muriera": habló el piloto apuñalado por su copiloto en pleno vuelo El capitán Smit Machchhar relató la dramática lucha para evitar que su copiloto estrellara el avión con 182 ocupantes tras apuñalarlo. Por Agregar C5N en









Se conoció el testimonio del piloto que evitó una tragedia aérea, aún apuñalado y ensangrentado en pleno vuelo. Redes sociales

El capitán Smit Machchhar, comandante de un vuelo de la aerolínea Flydubai, que cubría la ruta Dubái y Tel Aviv, rompió el silencio luego de sobrevivir al intento de sabotaje aéreo en pleno vuelo. Su copiloto lo atacó a puñaladas con la intención de estrellar el Boeing 737 desatando un lucha para recuperar el control de la aeronave en la que viajaban 174 pasajeros y 8 tripulantes.

El piloto hizo un relato estremecedor desde la cama del hospital y ante el primer ministro de India, Narendra Modi, donde contó los minutos de terror en los que evitó una catástrofe aérea: "Estaba intentando salvar mi propia vida, pero sabía que no podía permitir que toda esa gente muriera".

La llamada de Machchhar fue difundida por las autoridades indias, donde detalló cómo fue la caída desde 5.200 metros de altitud en apenas un minuto. A pesar de que recibió múltiples puñaladas y cayó al suelo de la cabina ensangrentado, el capitán, con más de 17 años de experiencia en la aviación, logró reaccionar al darse cuenta que la nave perdía altura en forma abrupta.

“Había sufrido tantas heridas que me desplomé. En ese momento podía sentir que el avión estaba bajando. Sabía que era el último esfuerzo, que la puerta estaba allí mismo”, dijo el piloto y agregó que hizo un último esfuerzo por salvarlos: “Me seguía golpeando, pero simplemente abrí la puerta y todos entraron”.

La acción del piloto indio permitió que varios pasajeros irrumpiera en la cabina y redujeran al atacante, un ciudadano omaní que fue detenido.

Israel calificó de acto "terrorista" el incidente en el avión de FlyDubai El ministro de Seguridad de Israel, Itamar Ben Gvir, calificó como un acto "terrorista" el incidente en el avión de la aerolínea FlyDubai que se dirigía a Tel Aviv y tuvo que aterrizar en Arabia Saudita debido a que uno de los pilotos habría atacado al otro e intentado agredir a los pasajeros a bordo. El vuelo FZ1073 de Flydubai cubría la ruta hacia Israel. El copiloto de nacionalidad omaní atacó con un arma blanca al capitán del avión, el piloto indio Smit Machchhar, dentro de la cabina de control, quien logró tomar el control de la aeronave y salvó a 174 pasajeros y 8 tripulantes.