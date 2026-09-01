Luto en la TV: la muerte que golpea a un conocido conductor tras pelear contra la diabetes La joven enfrentó durante años un cuadro de salud complicado con una fortaleza que quedó plasmada en sus últimas palabras públicas. Agregar C5N en









La joven dependía de la hemodiálisis y aguardaba un segundo trasplante renal cuando su cuerpo no resistió.

Ana Lucía Bleizeffer, cuñada del reconocido conductor mexicano Jorge "El Burro" Van Rankin, falleció el jueves 27 de agosto a los 37 años luego de años de complicaciones derivadas de la diabetes y el daño renal progresivo que esa enfermedad le causó. La noticia fue confirmada públicamente por el periodista Gustavo Adolfo Infante el sábado 29 de agosto a través de sus redes sociales.

Apenas 24 horas antes de morir, Ana Lucía había publicado en sus redes un mensaje de gratitud que describía lo que consideraba una nueva oportunidad de vida: "Ha sido duro el proceso pero jamás nos rendimos. A Dios, gracias por regalarme una nueva oportunidad de vida". También le agradeció a su donante: "Gracias por darme una parte de ti para que mi historia pudiera continuar. Este riñón lleva tu amor… y yo lo llevaré conmigo toda la vida". Ese texto, leído horas después con la noticia de su muerte, conmocionó a quienes la seguían.

La joven dependía de la hemodiálisis y aguardaba un segundo trasplante renal cuando su cuerpo no resistió. Su hermana Magda Bleizeffer, pareja del conductor, estaba confirmada como donante para ese segundo procedimiento. Van Rankin publicó una despedida desgarradora en la madrugada del 29 de agosto: "Hoy siento una tristeza difícil de explicar... Hay personas que sentimos que deberían haberse quedado mucho más tiempo".

Quién era Ana Lucía Bleizeffer Ana Lucía Bleizeffer era hermana de Magda Bleizeffer, pareja del conductor Jorge "El Burro" Van Rankin, y se convirtió en una figura conocida por el entorno de la televisión mexicana a través de ese vínculo familiar. Su historia de salud la llevó a compartir con el público los altibajos de una enfermedad que la acompañó durante más de una década.

En 2015 recibió su primer trasplante de riñón, donado por su propio padre. Diez años después, en 2025, celebró esa fecha en redes sociales. Sin embargo, con el tiempo su cuerpo rechazó el funcionamiento del órgano y el deterioro la obligó a retomar las sesiones de hemodiálisis, que se extendieron hasta los últimos meses de su vida.

La necesidad de un segundo trasplante hizo que su hermana Magda se ofreciera como donante, en un gesto de amor que la propia Ana Lucía agradeció públicamente en su último mensaje. El proceso fue largo y difícil, pero ella lo describió siempre con una actitud de resistencia y gratitud que quienes la seguían reconocían como una de sus marcas más distintivas. Su caso también pone a la vista una crisis sanitaria de fondo, en donde la diabetes fue la segunda causa de muerte en México durante 2025, con más de 106.000 fallecidos, y es la principal causante de insuficiencia renal crónica, una enfermedad que afecta a cerca del 12% de la población. Según el Centro Nacional de Trasplantes de aquel país, hay más de 16.000 personas en lista de espera de un riñón, pero en 2024 solo se cubrió el 18% de esa necesidad.