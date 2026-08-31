El cambio de vida de Daniela Christiansson tras las confesiones sexuales de Maxi López

La modelo sueca Daniela Christiansson reapareció públicamente desde Suiza para anunciar una profunda transformación personal, justo después de las controvertidas revelaciones de su pareja y exfutbolista, Maxi López , sobre sus antiguas fiestas sexuales en Rusia .

La empresaria apeló a sus redes sociales para reflexionar sobre el desgaste emocional cotidiano y el impacto de los compromisos familiares. En su descargo, la influencer dejó en evidencia que las responsabilidades del hogar la distanciaron progresivamente de sus propia rutina individual y su bienestar intrínseco.

A través de un extenso comunicado digital, la modelo fue categórica respecto al punto de quiebre que atravesó durante las últimas semanas de exposición mediática. “Me di cuenta de que, en algún punto entre ser mamá, cuidar de todos los demás, trabajar, viajar y simplemente intentar seguirle el ritmo a la vida, había dejado de priorizarme” , expresó textual la esposa del exfutbolista.

Asimismo, aclaró que implementó modificaciones paulatinas: “Decidí que no necesitaba una transformación completa, solo necesitaba empezar de nuevo, de a poco, con pequeños hábitos que realmente pudieran adaptarse a mi vida” .

El replanteo existencial de la blonda coincidió cronológicamente con la emisión del ciclo televisivo PH Podemos Hablar, donde López detalló anécdotas de su pasado nocturno. Christiansson enfatizó la búsqueda del amor propio mediante hábitos cotidianos como ejercitarse, cuidar su piel y cenar temprano junto a sus hijos a las 18:30 horas.

“Mover mi cuerpo, cuidar mejor mi piel, ser más consciente de lo que consumo, arreglarme incluso cuando me quedo en casa; ninguna de estas cosas es revolucionaria, pero juntas cambiaron la manera en la que me siento”, aseveró.

En ese mismo sentido, la sueca hizo hincapié en la importancia de reconectarse con su propia identidad femenina en medio de las tensiones generadas por la agenda mediática del exfutbolista. “Cuidarme no necesariamente significa tener más tiempo; significa hacerme una prioridad dentro de la vida que ya tengo; me siento más conectada conmigo misma, más femenina, con más energía, más yo”, subrayó sin rodeos.

Para finalizar su contundente mensaje, la pareja del exdelantero reflexionó sobre las deudas pendientes en su salud física y agradeció el impulso de haber tomado la decisión a tiempo. “Todavía tengo que trabajar en mejorar mi sueño, pero eso quizás tenga que esperar un poco más con dos pequeños; solo quiero decirle gracias a mi yo del futuro por haber empezado ahora”, sentenció.

El cruce de Maxi López y Wanda Nara por las confesiones sexuales del exfutbolista

El testimonio televisivo de Maxi López rememorando descontrolados episodios nocturnos durante su etapa deportiva en Europa del Este desató una inmediata guerra de declaraciones con la conductora y ex pareja del deportista Wanda Nara. La conductora televisiva utilizó sus plataformas digitales para cruzar con dureza e ironía a su exmarido, reprochándole la constante exposición de intimidades del pasado.

El fuerte intercambio verbal reavivó viejos rencores entre ambas figuras del espectáculo, sumando un capítulo explosivo a la compleja interna que mantienen desde su divorcio. Tras las repercusiones vertidas en la pantalla chica, los portales de espectáculos se hicieron eco del descargo punzante de Nara, quien desestimó los dichos del exjugador tildándolos de desubicados.

Las declaraciones cruzadas en la farándula encendieron los paneles de televisión, donde se desmenuzaron tanto la ironía de Wanda ante las supuestas infidelidades como las filtraciones de la industria. Nara dejó entrever que el exfutbolista recurre a anécdotas retro de vestuario para mantenerse en la consideración pública a costa de la tranquilidad familiar. Fuentes cercanas al entorno de la empresaria confirmaron que sus respuestas irónicas buscaron desacreditar el relato de López y dejar al descubierto la falta de tacto hacia sus propios hijos.

El cruce escaló y Wanda a mediática no perdonó que el exdeportista expusiera detalles explícitos de orgías y deslices nocturnos que rozan fechas donde aún mantenían un vínculo conyugal. La contraofensiva de Nara no se hizo esperar y, mediante frases incisivas, catalogó la participación de su exesposo en el programa de televisión como un intento desesperado por captar atención mediática.