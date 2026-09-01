Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete en Casa Rosada para mostrar reconexión con la gestión El Presidente lideró la cumbre en el Salón Eva Perón, tras las críticas por su largas ausencias en Balcarce 50. La intención de realizar encuentros semanales con sus ministros. Por Agregar C5N en









Javier Milei busca mostrar reconexión con la gestión tras varias semanas de dedicación a exposiciones públicas y privadas.

El presidente Javier Milei se reunió este martes con su Gabinete en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada, en una búsqueda de mostrar reconexión con la gestión. En esa línea, desde el Gobierno plantearon que la intención es realizar encuentros semanales. En este cónclave, el mandatario "repasó los logros del plan económico del Gobierno y las políticas que llevan adelante los diferentes ministerios, así como el avance diplomático en materia de defensa de la soberanía de las Islas Malvinas".

Durante el encuentro, el jefe de Estado analizó la evolución de los indicadores que dan cuenta del mercado laboral, la baja de la tasa de inflación y el desempeño de la economía. En este punto, se tomó como referencia el artículo publicado el último fin de semana, por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, difundido con ímpetu por Milei durante los días previos.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, hizo un análisis sobre los avances diplomáticos que lleva adelante la Cancillería en defensa de la soberanía de las islas Malvinas, en este marco se determinó que el jueves por la noche el Presidente realizará una cadena nacional donde brindará mayores detalles a la población sobre este tema. Para finalizar, el mandatario evaluó el desarrollo de las políticas implementadas por las diferentes carteras.

La jornada continuará con la reunión de la Mesa Política, prevista para las 13, donde se discutirá la estrategia electoral y el futuro de la reforma que busca eliminar las PASO. Más tarde, a las 15, el vocero presidencial Adrián Ravier ofrecerá una conferencia de prensa para dar detalles sobre la agenda oficial y responder a las críticas que atraviesa el Ejecutivo.

Asimismo, el Gabinete Nacional se prepara para ordenar la jugada frente a las exposiciones y foros de la cumbre "Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas", donde Milei será el encargado de dar el discurso de cierre. Al mismo tiempo, repasarán acuerdos internos para empujar la agenda legislativa y los proyectos que el oficialismo quiere instalar en el Congreso, justo después de haber conseguido la media sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central en Diputados.