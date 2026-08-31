Es una de las famosas del momento y destapó su romance oculto con una de sus mejores amigas

La reconocida influencer Sofía "La Reini" Gonet causó revuelo mediático al revelar un capítulo inédito de su vida sentimental durante la emisión de este lunes 31 de agosto. La exparticipante de MasterChef abrió su corazón en pleno aire del ciclo de streaming Popstars y confesó que estuvo profundamente enamorada de una de sus mejores amigas.

El testimonio de la creadora de contenido sorprendió por completo al público y a su propia compañera de conducción, la ex Gran Hermano Julieta Poggio , mientras debatían sobre los límites entre el afecto fraternal y la atracción física. En ese marco, la figura digital admitió que el vínculo traspasó la barrera de la amistad para transformarse en una historia de amor no correspondida.

Durante la transmisión de Telefe, la joven relató cómo se desarrollaron los hechos en aquel entonces y reconoció el impacto emocional que le produjo dicha vivencia. "Me enganché bastante, pero nos hicimos amigas" , manifestó de manera contundente ante las cámaras, dejando en evidencia la complejidad del lazo que mantuvieron durante ese período.

A pesar de que el secreto permaneció guardado durante años, la influencer no dudó en dar precisiones sobre el verdadero alcance de la relación. La confesión generó un fuerte impacto en las redes sociales, donde los seguidores del programa replicaron masivamente sus declaraciones sobre este idilio del pasado que permanecía completamente oculto.

Esta revelación sumó una nueva faceta a la vida pública de la protagonista, quien anteriormente mantuvo romances de alta visibilidad mediática. La sinceridad con la que abordó el tema reafirmó su perfil auténtico ante la audiencia del streaming, consolidándose como uno de los momentos más comentados de la jornada televisiva.

La confesión de la Reini

Frente a las preguntas directas de Poggio sobre la existencia de algún tipo de contacto físico previo a la consolidación del vínculo fraternal, Gonet fue tajante en su respuesta. “Yo estaba enamorada de ella”, lanzó sin rodeos al aire, confirmando que la situación excedía por completo una simple confusión pasajera o un juego afectivo.

La influencer explicó que, si bien existieron algunos besos en el inicio del acercamiento, las expectativas de ambas marchaban por carriles totalmente opuestos. Mientras su compañera mantenía la relación en el terreno de la camaradería, para ella el sentimiento tenía una carga emocional mucho más profunda y difícil de sostener con el tiempo.

Ante la sugerencia de la ex Gran Hermano de sincerar los sentimientos con la frase “las amigas que se besan son la mejor compañía”, la subcampeona del certamen culinario dudó. “¿Vos decís?”, le consultó con incertidumbre a su colega, descartando que el diálogo abierto fuera siempre la solución más acertada para rescatar una relación.

El desenlace del vínculo resultó definitivo una vez que las cartas quedaron sobre la mesa y la falta de reciprocidad quebró la dinámica entre ambas. Gonet confirmó que la amistad nunca volvió a ser la misma tras la declaración, derivando en un distanciamiento inevitable que marcó el final de esa historia tan cercana a su corazón.

De este modo, la conductora expuso un costado vulnerable lejos del historial mediático que la relacionó con Homero Pettinato e Ian Lucas. La confesión dejó al descubierto los costos emocionales que debió enfrentar al blanquear un amor no correspondido dentro de su círculo de mayor confianza personal.