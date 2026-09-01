Los trabajadores de Granja Tres Arroyos, cara a cara con la intendenta de Capitán Sarmiento

Fernanda Astorino Hurtado se hizo presente en la puerta del establecimiento y dialogó con los empleados, quienes fueron a pedir respuestas. Lejos de hacerse cargo, se desentendió y prometió inversiones.

Un tenso cruce en la plaza principal de Capitán Sarmiento ente la intendenta Fernanda Astorino Hurtado y trabajadores de Granja Tres Arroyos dejó al descubierto la profunda incertidumbre que atraviesan los más de 800 operarios de la planta avícola.

Tras la suspensión sorpresiva de las actividades por supuestos "problemas de suministro eléctrico y fallas operativas", la intendenta local, Fernanda Astorino, se presentó ante los trabajadores autoconvocados. Sin embargo, su discurso, centrado en deslindar responsabilidades estatales, atribuir el quiebre a una "mala administración privada" y promocionar la radicación de futuras inversiones, desató la indignación de los empleados y comerciantes de la comuna.

During la concentración, la jefa comunal fue categórica al remarcar que la paralización de la planta es consecuencia de decisiones empresariales ajenas a la gestión municipal y nacional: "Es una empresa privada que se tiene que administrar bien. Y hoy es una cuestión de malas decisiones de una empresa que afecta a familias de Capitán Sarmiento".

En esa misma línea, Astorino desligó la crisis del contexto económico nacional al argumentar que la avicultura se mantiene activa en el resto del país en diálogo con C5N : "El sector avícola está funcionando en todo el país. Entonces acá hay claramente un mal manejo de la empresa porque vamos a decir lo que es".

Frente a la falta de cobro de haberes y aguinaldos que arrastran las familias, la intendenta sostuvo que el municipio actuó como contención mediante la entrega de bolsas de alimentos y gestiones ante cooperativas de agua y empresas de luz y salud para frenar cortes de servicios.

No obstante, la estrategia central planteada por la intendenta apuntó al desembarco de nuevos actores privados para reducir la dependencia de la avícola: "¿Qué es lo que estamos haciendo como municipio? Estamos hablando con diferentes empresas para que vengan a radicarse a nuestra ciudad para generar fuentes de trabajo y que no solo ustedes dependan de Granja Tres Arroyos".

Asimismo, la jefa comunal adelantó la reapertura de un establecimiento cerrado hace más de una década: "En unos meses abre el frigorífico que estuvo cerrado hace más de 15 años. Estuvimos en el verano hablando, se encuentran trabajando y antes de fin de año el frigorífico va a abrir sus puertas. A fin de mes también viene otra empresa a querer radicarse a nuestra ciudad porque somos un municipio que no pone trabas, que abre las puertas para que nuevas empresas se radiquen".

El reclamo de los trabajadores: "Parece una campaña electoral"

Las palabras de la jefa comunal no tardaron en generar réplicas directas entre los delegados gremiales y los comerciantes del pueblo, quienes cuestionaron el enfoque del municipio frente a la emergencia salarial inmediata.

"Parece una campaña electoral lo que estás planteando hoy. La situación que estamos acá nosotros es una cuestión salarial... Lo parado que está el pueblo, lo que está todo el mundo acá es para hablar la cuestión salarial de Granja Tres Arroyos, no si va a haber fuentes de trabajo y demás cuestiones", criticaron.

Desde la representación de los trabajadores se enfatizó además la falta de intervención directa sobre las negociaciones de la empresa, que se niega a ceder más del 51% de sus acciones a posibles inversores:

"Nosotros, compañeros, compañeras de nuestro lugar, lo que te pedimos es mínimamente una gestión a través de Nación, de los lugares que sean necesarios. Que trates de tu lugar que la empresa ceda lo que tenga que ceding para que la gente pueda vivir. No va por otro lado. Tenemos compañeros que han tenido un ACV, compañeros que tuvieron un infarto, todo producto de esta situación."

A la protesta se sumó la voz de los comerciantes locales, impactados por el cese de pagos y las tarifas de servicios públicos: "A mi hija y a todos los comerciantes nos viene $1millón de luz... Sarmiento vive de ellos, nosotros vivimos de ellos. Es muy grave el tema".

Uno de los puntos de mayor discusión radica en la asignación de responsabilidades políticas e institucionales. Mientras los referentes gremiales criticaron la inacción de la Secretaría de Trabajo de la Nación ante los retrocesos laborales otorgados a la firma en los últimos años, Astorino remarcó que la presión legal recae exclusivamente sobre la provincia de Buenos Aires: "Hoy en día quien debe presionar para que ustedes cobren sus sueldos y los aguinaldos que tienen adeudados es el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires"

Consultada por la prensa sobre el futuro inmediato de la planta, la intendenta admitió que los directivos de la firma no brindan garantías sobre la continuidad operativa ni sobre posibles despidos masivos: "Nos manifiestan que hay una situación crítica de la empresa, que están manteniendo reuniones con posibles inversores para restablecer la situación. Por ahora no tuvimos ninguna respuesta de si van a reabrir la planta".