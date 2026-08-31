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Conmoción en el rock nacional: murió un referente de la música a los 71 años

La cultura argentina despide con profundo pesar a una de las figuras más creativas y representativas de los años ochenta.

El famoso cantante falleció a sus 71 años.

El famoso cantante falleció a sus 71 años.

El rock argentino viste de luto tras conocerse este lunes la muerte de Miguel Zavaleta, el carismático líder de Suéter, quien falleció a los 71 años. El legendario músico se encontraba dando batalla contra un cáncer de huesos que lo había distanciado temporalmente de las presentaciones en vivo. A pesar del delicado cuadro de salud que atravesaba, el artista se mantenía activo creativamente y planeaba nuevos proyectos para concretar en cuanto la enfermedad le concediera una tregua.

La artista, en medio del gran revuelo familiar.
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Considerado una de las mentes más brillantes y singulares de la escena musical local, Zavaleta dio sus primeros pasos a finales de los años 70 como vocalista de la banda Bubu. Tras una estadía en Europa y su paso por la isla de Ibiza junto a colegas como Cachorro López y Miguel Abuelo, regresó a Buenos Aires. De la mano de su entrañable amigo Daniel Melingo, se incorporó al mítico colectivo artístico Ring Club, espacio donde germinó la inolvidable renovación sonora de la década del 80.

Aquel proyecto colectivo derivó a fines de 1981 en la obra Juicio Oral al Dr. Moreau, pieza de culto donde el músico interpretaba el rol de fiscal y donde sonó por primera vez el tema Sin Porteros. Al año siguiente de esa experiencia fundacional en el Auditorio Buenos Aires, el cantautor dio vida a Suéter, la emblemática formación pop rock con la que conquistó al público masivo y dejó un legado imborrable en la historia cultural del país.

El legado de Miguel Zavaleta

Nacido en Buenos Aires en 1955 en el seno de una familia salteña, descubrió su vocación al presenciar el legendario festival Pin-Up de 1969, donde quedó impactado por la actuación de Almendra. Ese flechazo lo llevó a formarse en la Universidad Católica Argentina y a definir su estilo artístico, manteniendo siempre un profundo respeto por sus grandes influencias musicales. Poco antes de su partida, el propio cantante recordó el impacto que causó en su vocación la figura del Flaco al declarar: “Spinetta fue como un faro para mí”.

Miguel Zavaleta irrumpió en la escena del rock argentino al frente de Suéter, una agrupación de impronta singular y desenfadada en la que reunió a músicos talentosos como Jorge Minissale, Gustavo Donés, Juan Del Barrio y Daniel Colombres. Admirador del sonido de Stevie Wonder y dueño de un marcado sentido del humor, el tecladista y compositor le imprimió a la banda un sello propio mediante letras irreverentes como Métodos para seducir mujeres, compartiendo escenario con Charly García en su histórico recital de Ferro en 1982.

Pese a los rechazos iniciales de la crítica y el público masivo, el artista consolidó su propuesta escénica en el mítico pub La Esquina del Sol del barrio de Palermo. A través de composiciones con temáticas más profundas, la banda cosechó clásicos inolvidables de la música nacional como Amanece en la ruta y Su única diferencia. Años después, con la producción de García, la agrupación volvió a impactar en la cultura popular con Vía México, un tema emblemático que retrató la realidad de las parejas previas a la Ley de Divorcio.

Tras el viraje experimental que significó la ópera rock Misión Ciudadano I y el lanzamiento de Suéter 5 en la década del 90, los integrantes tomaron rumbos independientes, aunque la figura del líder funcionó siempre como un polo de atracción para eventuales reencuentros. De forma paralela a sus proyectos grupales, el músico construyó una carrera solista de elevada calidad artística plasmada en los discos No lo sé, suerte quizás y Volver a nacer, este último grabado junto a Diego Chorno y producido por Pedro Aznar.

El vínculo de la banda con sus seguidores se reavivó en julio de 2024 durante una multitudinaria presentación en La Trastienda, reafirmando la vigencia de su repertorio. Durante sus últimos meses de vida, mientras enfrentaba su tratamiento de salud antes de su fallecimiento en agosto de 2026, el cantautor continuó abocado a la producción de piezas de música clásica con matices ambientales, dejando una huella imborrable, inteligente y mordaz en la historia del rock nacional.

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