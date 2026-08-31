Se picó: el desplante en vivo de Laura Ubfal que no le gustó a Santiago del Moro El cruce entre la panelista y el conductor dejó a la vista una interna que se viene arrastrando desde tiempo dentro del ciclo. Agregar C5N en









El conductor buscó la opinión de Ubfal sobre lo ocurrido en la Casa durante la gala. Redes sociales

La tensión entre los analistas de Gran Hermano Generación Dorada volvió a hacerse presente este domingo, cuando Laura Ubfal protagonizó un desplante en vivo que no le cayó nada bien a Santiago del Moro. El cruce se dio luego de una cena de nominadas particularmente violenta dentro de la casa, donde Pincoya se enfrentó a los gritos con Yipio e interrumpió reiteradamente a Charlotte, al punto de que el propio Del Moro le pidió sin éxito a la producción que silenciara los micrófonos.

Al volver al piso, el conductor buscó la opinión de Ubfal sobre lo ocurrido y la periodista fue muy clara desde el primer segundo. "No aguanto más esta violencia. No la soporto", se plantó, dejando a todos sin palabras por unos instantes hasta que Del Moro decidió darle la palabra a Gastón Trezeguet mientras de fondo se escuchaban algunas risas.

Cuando volvieron a consultarla minutos después, Ubfal seguía firme en su postura. "No me interesa hablar de esto. Nunca se vivió esta violencia dentro de la casa. No lo soporto", insistió, lo que provocó una reacción poco habitual en Del Moro, que explotó: "Dale Laura, no. No. Con la temporada dos que tuvimos, esto es Disney. Cada Gran Hermano va un poco con la actualidad... no nos podemos asustar por esto".

Lejos de ceder, la periodista respondió: "Pero entonces para qué querés que hable si no me dejás opinar", mientras de fondo se escuchaba a Eliana Guercio recordando a Furia, una de las participantes favoritas de ediciones anteriores. Ubfal remató la comparación señalando que esa jugadora "era agresiva pero también había humor", algo que a su entender no encuentra en esta edición, donde "es una cosa que no tiene límites" y "Charlotte no pudo decir ni una palabra".

El antecedente de la disconformidad de Laura Ubfal Este no fue el primer round entre Ubfal y la producción del ciclo por los enfrentamientos constantes que se dieron a lo largo de esta temporada. La periodista había manifestado en más de una ocasión que le costó conectar con el elenco de participantes de esta edición y cuestionó reiteradamente lo que consideró "golpes bajos" recurrentes entre los jugadores.

Hace dos semanas, Ubfal había recibido una carta documento de parte de Sol Abraham, una de las participantes que sigue dentro de la casa. Lo llamativo del episodio es que la jugadora habría dejado instrucciones expresas para que su familia iniciara acciones legales contra quienes se animaran a criticar su desempeño en el juego, algo que generó todavía más malestar en la panelista. Redes sociales Esa situación llevó a Ubfal a faltar a una de las galas, lo que despertó rumores sobre una posible sanción por parte de Telefe. Pese esp, ella misma se encargó de aclarar el motivo real de su ausencia: "Es la primera vez que falté en toda la edición de Gran Hermano. Estaba bajoneada por la carta documento pero no me sancionaron. Me gusta comprometerme con lo que siento, con lo que pienso y con lo que veo. A algunos les gustará y a otros no". Pese a este descontento puntual con el casting de la temporada, la periodista siempre se mostró respetuosa del trabajo general de la producción, dejando en claro que su malestar responde específicamente a la dinámica de violencia que percibe entre los participantes de esta edición.