Chechu Bonelli reveló qué hizo con los regalos y la alianza de Darío Cvitanich tras su separación La periodista abrió su corazón en una charla de streaming y explicó la postura que tomó respecto a las pertenencias de su matrimonio. Agregar C5N en









La periodista comentó que hizo con los regalos de su expareja

Chechu Bonelli se pronunció con total soltura en la transmisión de Valet Parking, el programa emitido por el canal de streaming La Casa Stream, sobre la decisión que tomó respecto a los obsequios y recuerdos de sus anteriores parejas. La periodista abrió el debate en el estudio al analizar qué destino darles a los objetos afectivos una vez terminados los vínculos sentimentales, asegurando con firmeza que no tiene intenciones de eliminar los registros de sus etapas pasadas.

La pareja se separó después de 14 años de matrimonio y 3 hijas en común. Redes Sociales En medio de la charla, la modelo recordó su matrimonio con Darío Cvitanich, el exfutbolista con quien tuvo tres hijas y de quien se encuentra distanciada. Al ser interrogada por su compañero Cachete Sierra sobre el paradero del anillo de bodas que intercambió en su casamiento, la comunicadora confirmó que guarda la joya y argumentó: “No lo voy a fundir porque formó parte de mi vida. En un momento me casé, en un momento fui feliz, en un momento elegimos una frase juntos”.

En esa misma línea, la figura televisiva admitió que utiliza con total naturalidad accesorios de marcas exclusivas y carteras importadas que el exdelantero le obsequió a lo largo de los años de convivencia. Para sostener su postura frente al público, la animadora dejó en claro que la ruptura no altera el uso cotidiano de esos productos al manifestar: “No tendría por qué hacer desaparecer todo porque forma parte de la historia de mi vida”.

Finalmente, el actor le consultó cómo reaccionaría ante la eventual exigencia de un nuevo pretendiente para desprenderse de las pertenencias de su vida matrimonial. La periodista fue categórica al rechazar cualquier imposición de ese estilo y remarcó su postura madura frente a los recuerdos compartidos, asegurando que si viera a una expareja con un presente suyo reaccionaría con alegría: “Ay, mirá, todavía lo usa”.

Por qué se separaron Chechu Bonelli de Darío Cvitanich Chechu Bonelli y Darío Cvitanich le pusieron fin a su historia de amor tras 14 años de relación debido a un desgaste progresivo y un proceso de desenamoramiento mutuo. El exfutbolista tomó la iniciativa al advertir la pérdida de felicidad en la convivencia y el cambio en sus sentimientos. Más tarde, la propia periodista reconoció que, tras el impacto inicial, comprendió que ella también había dejado de sentir lo mismo, descartando de manera categórica cualquier rumor de infidelidad en la decisión.

La pareja se separó después de 14 años de matrimonio tras rumores de infidelidad. Redes sociales La dinámica de la pareja sufrió un fuerte impacto por la postergación personal de la modelo, quien admitió haberse volcado plenamente al cuidado de sus tres hijas. Esta dedicación casi exclusiva la llevó a dejar en segundo plano su desarrollo profesional y su faceta de mujer, lo que generó un enfriamiento progresivo en la rutina diaria de la pareja que terminó erosionando el vínculo sentimental con el paso del tiempo. Con la intención de revertir la crisis, la pareja recurrió a terapia conyugal hacia fines de 2024 y organizó distintos viajes en familia, pero los intentos resultaron insuficientes y en abril de 2025 concretaron la separación con la salida del deportista del hogar. Pese a que el distanciamiento se comunicó en buenos términos, la rapidez con la que el exdelantero inició un nuevo romance y los desacuerdos económicos terminaron detonando marcados roces mediáticos.