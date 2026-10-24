Luto en el cine mundial: murió un veterano actor tras sufrir una enfermedad La triste noticia fue confirmada por su familia mediante un comunicado. El artista era considerado uno de los pilares de la industria cinematográfica y participó de varias producciones emblemáticas. Lo despidieron amigos y colegas en redes. Agregar C5N en









Francis Durú era reconocido en la industria cinematográfica de Nigeria.

La industria cinematográfica está de luto tras la muerte de Francis Duru, veterano actor de la nigeriano a los 57 años tras sufrir una enfermedad. La noticia fue confirmada por su familia mediante un comunicado compartido en sus redes sociales.

En la cuenta oficial de Instagram del actor, su familia escribió el siguiente mensaje: "Nosotros, la familia de Francis Duru, lamentamos anunciar su fallecimiento tras una breve enfermedad. Agradecemos sus oraciones, amor y comprensión. Que su alma descanse en perfecta paz".

Horas más tarde la noticia también fue confirmada por el presidente del Sindicato de Actores de Nigeria (AGN) Abubakar Yakubu. En junio pasado Francis salió en redes a desmentir que tenía una enfermedad después de que se viralizara un video que alarmó a sus seguidores y aseguró que esas mentiras eran "fabricadas y maliciosas".

Redes sociales Quién era Francis Duru, uno de los pilares de la industria de Nollywood Francis Duru nació el 27 de julio de 1969 en Camerún, en el seno de una familia de origen nigeriano cuyos padres provenían del estado de Imo, en Nigeria. Su carrera en el cine comenzó en 1989, cuando participó en Missing Mark, su primera película.