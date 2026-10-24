A un día del balotaje en Brasil, Lula y Flávio Bolsonaro se disputan el voto de los indecisos

En el tramo final de la campaña y tras el debate presidencial, reina la incertidumbre sobre lo que pueda pasar en los comicios este próximo domingo.

Este domingo Brasil define su futuro: Flávio Bolsonaro y Lula Da Silva protagonizarán el balotaje que toda América Latina estará mirando con mucha atención. Tras el cierre de la campaña, se definen los últimos votos.

Los comicios se llevarán adelante luego del triunfo del candidato derechista en la primera vuelta, aunque sin alcanzar el piso constitucional del 50% más uno de los votos válidos requeridos para imponerse de manera directa en la primera ronda.

El viernes por la noche se llevó adelante el debate presidencial, convirtiéndose en un evento altamente influyente para la opinión pública. Según medios brasileños, las burlas de Bolsonaro a Lula no cayeron bien entre los votantes, lo que aseguran que podría darle "un poco más de aire" al candidato popular teniendo en cuenta que las encuestas no arriesgan y pronostican un empate.

Concretamente sobre el debate, análisis publicados por diversos medios destacaron que ningún candidato logró imponerse con holgura, aunque sí hablaron de la existencia de errores sensibles por parte del senador conservador.

Uno de los momentos que generó mayor tensión fue cuando el hijo de Bolsonaro tildó de "nueve dedos" a Lula por la pérdida de su dedo cuando era un trabajador metalúrgico. El agravio fue tan profundo que obligó al candidato a pedir disculpas, acción que impactó fuerte y creen que podría ser clave para el desenlace en las urnas.

Otro de los instantes de incomodidad fue cuando Bolsonaro se refirió al asesinato de una niña por un disparo policial en Río de Janeiro para citarlo como ejemplo y usarlo como caballito de batallas: se confundió de nombre en reiteradas ocasiones y, como si ello fuera poco, lo hizo adelante de la madre de la propia niña que estaba dentro del recinto donde se realizaba el debate.

Pese a las incidencias en el debate, los analistas especificaron que estos errores por parte del candidato de la ultraderecha no son garantía de victoria para Lula.

Balotaje en Brasil: a qué hora se conocerán los resultados

La votación de la segunda vuelta se desarrollará entre las 8 y las 17, según el horario de Brasilia, aunque quienes permanezcan en la fila al momento del cierre podrán igual emitir su voto. En el exterior, la jornada se rige por el horario local establecido para cada sección electoral, incluida la Embajada de Brasil en Buenos Aires.

En tal sentido, se espera que el Tribunal Superior Electoral brasileño difunda los primeros resultados pasadas las 17, como ocurrió en la primera vuelta. En tanto, en aquella votación la tendencia definitiva fue confirmada alrededor de las 20, por lo que se estima que a esa hora del domingo haya una victoria consolidada de Lula o Bolsonaro.