Se filtró una foto de Zaira Nara tras su reconciliación La modelo y Jakob von Plessen volvieron a captar la atención del mundo del espectáculo con una publicación familiar que reavivó el interés por su historia de amor y su presente. Agregar C5N en









Zaira Nara junto a sus hijos, Malaika y Viggo, en una foto familiar que Jakob von Plessen compartió en redes sociales tras confirmar su reconciliación.

La modelo y el empresario retomaron su relación después de varios años distanciados.

Una imagen del recuerdo mostró un momento junto a sus hijos, Malaika y Viggo.

La publicación generó una emotiva reacción de la hermana de Wanda Nara.

La historia de la pareja volvió a quedar bajo la mirada de sus seguidores. Se filtró la foto de la intimidad de Zaira Nara tras su reconciliación: la modelo y Jakob von Plessen volvieron a quedar en el centro de la atención después de compartir una imagen familiar que despertó emoción en las redes sociales.

La reciente publicación volvió a poner el foco en la historia de la pareja y en los recuerdos compartidos junto a Malaika y Viggo, en una etapa marcada por el acercamiento y la posibilidad de construir una nueva etapa juntos.

Su historia es una de las que más interés despierta entre los seguidores del mundo del espectáculo. Durante años, la conductora y el austríaco mantuvieron una relación que combinó momentos familiares, exposición pública y etapas de distanciamiento. Por eso, cada novedad sobre su vínculo vuelve a captar la atención, especialmente cuando aparecen imágenes que permiten conocer un costado más personal de sus vidas.

La foto familiar de Zaira Nara y Jakob von Plessen Jakob von Plessen compartió en sus redes sociales una fotografía del recuerdo en la que aparece Zaira Nara junto a sus dos hijos, Malaika y Viggo. La imagen retrata una etapa en la que la hija mayor era muy pequeña y el niño todavía era un bebé. La publicación llamó la atención por el carácter personal de lo que representa y por el momento en que salió a la luz, luego de que trascendiera que la modelo y el empresario habían retomado su relación.

Zaira reaccionó con emoción ante la imagen y la compartió en su propia cuenta, acompañándola con un comentario afectuoso. El gesto fue interpretado como una señal del buen momento que atraviesa la familia.

La noticia sobre su reconciliación se conoció a través de Nora Colosimo, madre de Zaira, durante una emisión del programa LAM. Según la información publicada, la propia protagonista del rumor le habría pedido que transmitiera la novedad. Durante el tiempo que permanecieron separados, mantuvieron el vínculo familiar y procuraron preservar la intimidad de sus hijos.