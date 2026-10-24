24 de octubre de 2026 Inicio
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Se volvió viral por vestirse como "viejo" y es una referencia para los jóvenes: qué hace

Un video suyo comenzó a circular en redes sociales y llamó la atención por un detalle que no pasó desapercibido entre los usuarios.

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Se volvió viral por vestirse como viejo y es una referencia para los jóvenes: ¿quién es?

Se volvió viral por vestirse como "viejo" y es una referencia para los jóvenes: ¿quién es?

Redes sociales
  • Su apariencia y vestimenta despertaron comentarios en redes.
  • Con 28 años, ocupa un cargo importante dentro de la Sociedad Rural Argentina.
  • El episodio ocurrió durante una reunión de jóvenes vinculados al campo.
  • La viralización le permitió visibilizar el trabajo de las nuevas generaciones rurales.

Lucas Vidal Podestá tiene 28 años, pero su forma de vestirse y expresarse hizo que muchos usuarios de redes sociales lo confundieran con alguien mucho mayor. Todo empezó con un video que se viralizó y despertó comentarios y bromas por su apariencia. Detrás de esas imágenes hay un abogado que preside el Ateneo de la Sociedad Rural Argentina y que encontró en la repercusión una oportunidad para mostrar otra faceta de su vida.

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El joven dirigente tiene una historia familiar ligada al campo y a la provincia de Salta. Desde su lugar en el Ateneo, participa en un espacio que busca formar a nuevas generaciones de referentes del sector agropecuario. La institución organiza capacitaciones, visitas a establecimientos y encuentros en los que se abordan temas como producción, impuestos y comercio internacional.

Aunque el video lo hizo conocido por un motivo inesperado, Vidal Podestá busca aprovechar la atención para darle visibilidad al trabajo de los jóvenes rurales. La repercusión abrió la puerta para que más personas se interesaran por sus actividades y por el rol que cumplen dentro del sector. Así, una publicación que comenzó como una curiosidad en redes terminó poniendo en escena a una institución que busca acercar el campo a nuevas generaciones.

Así fue el momento viral de Lucas Vidal Podestá

El video que circuló en redes sociales se grabó durante un encuentro de jóvenes rurales en Formosa. Su vestimenta, su apariencia y su manera de hablar llamaron la atención de los usuarios, que no tardaron en hacer comparaciones con personas de mayor edad. Entre las bromas que se compartieron, una publicación aseguró que parecía tener “entre 17 y 85 años”, una frase que resumió el tono humorístico que tomó la conversación.

La viralización despertó curiosidad más allá de las bromas y llevó a muchos a preguntarse quién era el hombre que aparecía en las imágenes. En lugar de dejar pasar el momento, Vidal Podestá decidió utilizar esa exposición para mostrar qué hacen los integrantes del Ateneo y por qué se reúnen en distintas partes del país.

Para el dirigente, las redes sociales pueden ser una herramienta para llegar a públicos que no suelen tener contacto directo con el campo. Por eso, busca que el interés generado por el video sirva para dar a conocer las actividades de la institución y las oportunidades que existen dentro del sector. De esta manera, una escena que se volvió viral por su apariencia terminó acercando a más personas a su trabajo como referente de jóvenes rurales.

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