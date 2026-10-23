23 de octubre de 2026 Inicio
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Las universidades le entregaron un informe sobre su situación a León XIV: "La crisis no es solo presupuestaria"

El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, se encontró con el Papa durante la audiencia general en el Vaticano. El documento que le acercó denuncia el "contexto difícil" que atraviesan las universidades públicas y denuncia que el Gobierno incumple la Ley de Financiamiento.

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León XIV y el presidente del CIN

León XIV y el presidente del CIN, Franco Bartolacci.

Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)

El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, le entregó al papa León XIV un informe sobre la "difícil" situación que atraviesan las universidades públicas argentinas, donde denuncia el incumplimiento de la Ley de Financiamiento y asegura que "la profunda crisis no es solo presupuestaria".

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El encuentro se produjo en el marco de la audiencia general que se celebra todas las semanas en el Vaticano y antes de la visita del sumo pontífice a la Argentina, prevista para el 8 de noviembre. "Fue un honor saludar al papa León XIV y una responsabilidad entregarle un documento en nombre de las universidades públicas de todo el país", expresó Bartolacci.

En ese sentido, explicó que al CIN le "parecía relevante que pudiera tener mayores precisiones sobre la situación de la educación, la universidad y la ciencia en el país, previo a su llegada". "Nuestra expectativa es que su presencia y su palabra, como lo hace su testimonio, contribuyan a promover el diálogo y construir otros umbrales de convivencia y reconocimiento", agregó.

Bartolacci saludó al Papa en nombre de toda la comunidad universitaria argentina y le expresó la expectativa por su visita. "Le transmití que las universidades públicas atravesamos un contexto difícil y entregué un documento, en representación del Consejo, que sintetiza la situación", sostuvo.

El CIN le transmiti&oacute; al Papa los reclamos que se expresaron en la Marcha Federal Universitaria.

El CIN le transmitió al Papa los reclamos que se expresaron en la Marcha Federal Universitaria.

Qué dice el informe que las universidades le entregaron al papa León XIV

Según detalló el CIN, el documento "resume las capacidades de la educación superior y el sistema científico en la Argentina, su historia y potencialidad; contextualiza las preocupaciones de la comunidad académica del país y precisa las dificultades que derivan del incumplimiento de la ley y la situación presupuestaria".

"Conscientes de su compromiso con el conocimiento y el rol estratégico de la educación superior y la ciencia, nos vemos en la obligación de acercarle nuestra preocupación por la situación que atraviesan las universidades públicas en Argentina, que en términos presupuestarios es extremadamente crítica, afectando seriamente su funcionamiento", señala el texto.

También afirma que "la profunda crisis no es solo presupuestaria", ya que "se lesiona progresivamente la legitimidad del sistema universitario". "Y al mismo tiempo, se incumple la ley, con las consecuencias institucionales que ello implica, más allá de la cuestión universitaria. Por tanto, debemos denunciar, con dolor y preocupación, el desconocimiento del acuerdo democrático y la división de poderes en nuestra Nación", destaca el CIN.

El documento denuncia que el Poder Ejecutivo "ignora la Ley de Financiamiento Universitario" y "desoye fallos judiciales que ordenan su cumplimiento". "Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se lesiona no es solo el presupuesto universitario, sino el contrato social que nos une y nos mantiene libres y en un Estado de derecho", subraya.

"Desde el CIN confiamos que su reconocimiento hacia la educación superior y su palabra permitan renovar la fe en las instituciones democráticas y su funcionamiento pleno, de modo que sean estas las que permitan resguardar a nuestras universidades para que sigan contribuyendo con todo su potencial al bienestar y la paz de nuestro pueblo y al cuidado de nuestra casa común", concluye el informe.

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