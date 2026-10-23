Vinculan a Emanuel Ortega con Josefina Lynch y una tercera mujer tras la separación de Julieta Prandi: "Trío"

En medio de la escandalosa separación, el panelista de Salvese Quien Pueda lanzó una explosiva versión sobre lo que habría ocurrido en el estudio del músico y reveló la identidad de una tercera mujer involucrada.

En medio del escándalo por la abrupta separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega , siguen apareciendo nuevas versiones que dejan al músico cada vez más complicado. Cuando parecía que Josefina Lynch era la única señalada como tercera en discordia, una explosiva revelación en SQP sumó a otra mujer a la historia y volvió a encender la polémica.

Fue Martín Salwe quien, durante el programa de Yanina Latorre, lanzó una información que dejó a todos sorprendidos. Según contó el panelista, Josefina no habría estado sola durante sus visitas al estudio de grabación del hijo de Palito Ortega, sino que habría asistido acompañada por su hermana. "Josefina fue a ese estudio acompañada de Tita, su hermana, que es modelo y también es cantante ", reveló.

Pero eso no fue todo. Salwe deslizó una versión todavía más explosiva sobre lo que habría ocurrido puertas adentro del estudio. "Emanuel le dijo: 'Quedate con nosotros a la grabación'. Los coros los hizo Tita. Habría sucedido que Ortega no solo estuvo con Jose, sino que habría estado también con Tita" , aseguró. Y, fiel a su estilo, remató picante: “Trío le dicen en el barrio".

Al referirse a la hermana de Josefina, el panelista la llenó de elogios: "Hermosa, es una bomba" . Sin embargo, la verdadera bomba llegó minutos después, cuando sumó otro: "Josefina cuenta que estuvo tres días encerrada con Ortega, yo te agrego que también estuvo su hermana Tita".

Para cerrar, Salwe lanzó una última frase que alimentó todavía más las especulaciones sobre lo que habría sucedido entre el músico y las dos hermanas. " Esta persona nos cuenta que fue más que música" , disparó, dejando instalada una nueva versión en medio de la escandalosa ruptura.

Por el momento, se trata de afirmaciones realizadas por el panelista que no fueron corroboradas públicamente por los protagonistas.

Josefina Lynch vía Instagram

El descargo de Emanuel Ortega sobre su separación de Julieta Prandi

En medio de todos los rumores que surgieron estas ultimas horas, Emanuel Ortega sacó un comunicado en sus redes sociales, en el que dio su versión sobre la escandalosa ruptura con la mediática a menos de un mes del casamiento: "Decisiones ajenas", lanzó.

Ortega empezó explicando que no pretende ventilar temas personales en público, aunque lo hizo a través de un comunicado en una historia de Instagram: "No soy partidario, ni nunca simpaticé con la idea de utilizar una plataforma pública, cualquiera que sea, para hablar de situaciones privadas o que pertenecen a un ámbito íntimo. Mucho menos si son dolorosas".

De todos modos, el intérprete aclaró que tiene que salir a parar los rumores mediáticos: "Hago esta única excepción con el fin de pedir por favor que cesen las especulaciones y versiones por demás erróneas e hirientes. Estos días me tocó escuchar algunos comentarios y versiones que nada, pero nada tienen que ver con la realidad... y eso duele".

Al referirse directamente a la ruptura con la famosa, fue la primera vez que explicó como fue el desenlace: "Mi vínculo de pareja se terminó. Pero las formas no fueron las que yo hubiese elegido. Las decisiones ajenas son eso, ajenas, y no queda otra que aceptarlas".

Al final, el hijo de Palito Ortega apeló a la empatía del público y de los medios de comunicación para tratar los temas de su vida personal que trascendieron públicamente: "Pido respeto y comprensión, no solo para mí, sino para las personas que se vieron injustamente involucradas en este asunto por demás lamentable e innecesario. Gracias".