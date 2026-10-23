Tragedia en el Mercado Central: una mujer murió tras ser arrollada por un acoplado El conductor del camión había estacionado y se desprendió la parte de atrás de su vehículo, comenzó ir hacia atrás y aplastó a la joven, quien se había bajado segundos antes de una camioneta. Por Agregar C5N en









Tragedia en el Mercado Central. Redes sociales

Una joven de 26 años murió al instante al ser atropellada por un acoplado que se desprendió de un camión en un estacionamiento del Mercado Central en Tapiales, La Matanza. En el video se puede ver cómo se dio el accidente fatal este jueves por la noche.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles De la Hija y La Poda, jurisdicción de la Comisaría Norte 11ª. La mujer fue identificada como Sandra Campin Guarachi y, según los primeros informes policiales, se había bajado de la Reanult Kangoo.

Fue ella quien se bajó y se vio sorprendida por el vehículo de gran porte que estaba separado de la unidad tractora y accidentalmente se desenganchó. El personal de seguridad llegó al lugar luego de los gritos y los llamados de las personas del lugar.

Una ambulancia llegó minutos más tarde y los médicos constataron que la mujer había sido aplastada y muerto en el acto en consecuencia del fatal golpe y peso del mismo.