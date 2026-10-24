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Cuánto cuesta la cartera particular que Antonela Roccuzzo recibió de una famosa diseñadora colombiana

La modelo y empresaria sumó una pieza que se diferencia por sus terminaciones y su diseño fuera de lo común.

Así es la cartera que recibió Antonela Roccuzzo de una diseñadora colombiana

Así es la cartera que recibió Antonela Roccuzzo de una diseñadora colombiana, ¿cuánto cuesta?

@antonelaroccuzzo
  • Antonela Roccuzzo mostró un accesorio que recibió de una diseñadora colombiana.
  • La cartera se destaca por su forma semicircular y su color mostaza.
  • El diseño combina tela italiana y detalles dorados.
  • El modelo está disponible en dos tamaños con precios diferentes.

El mundo de la moda encuentra en Antonela Roccuzzo a una de sus referentes más reconocidas, con elecciones que combinan elegancia y detalles originales. La esposa de Lionel Messi suele compartir en sus redes sociales distintos looks y accesorios que forman parte de su estilo personal. Esta vez, mostró una cartera de diseño particular que recibió de una reconocida creadora colombiana y que se destaca por su forma y sus terminaciones.

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A través de sus historias de Instagram, Antonela dejó ver el accesorio y etiquetó a su diseñadora, Silvia Tcherassi. La creadora es una figura destacada de la moda internacional y presentó sus colecciones en distintas oportunidades dentro de los calendarios oficiales de las semanas de la moda de París y Milán. Su propuesta combina detalles artesanales con diseños que buscan diferenciarse de los modelos tradicionales.

La rosarina mostró la cartera en sus historias de Instagram y etiquetó a la diseñadora colombiana.

La rosarina mostró la cartera en sus historias de Instagram y etiquetó a la diseñadora colombiana.

La cartera tiene una silueta semicircular y un tono mostaza que le da protagonismo al diseño. Uno de sus rasgos más llamativos es el asa metálica dorada, que aporta un contraste con la tela y suma un detalle distintivo. La pieza se aleja de las formas convencionales y apuesta por una combinación de materiales y terminaciones que la convierten en un accesorio particular.

Cuánto cuesta la cartera particular que tiene Antonela Roccuzzo

De acuerdo con la información publicada en la página oficial de la diseñadora, el modelo está confeccionado en tela stropicciato italiana y fabricado en Colombia. El diseño incluye un asa con forma de “S”, terminación dorada y detalles de nudos que refuerzan su estética. Estos elementos le dan una identidad propia y acompañan la propuesta de una cartera pensada para destacarse dentro de un look.

El accesorio se ofrece en dos tamaños, con precios diferentes según la versión elegida. La alternativa pequeña cuesta 750 dólares, mientras que el modelo maxi tiene un valor de 890 dólares. De esta manera, la diferencia entre ambas opciones es de 140 dólares, una variación que permite elegir entre dos formatos sin cambiar la esencia del diseño.

El precio de la cartera varía según el tamaño y va desde los 750 hasta los 890 dólares.

El precio de la cartera varía según el tamaño y va desde los 750 hasta los 890 dólares.

Con esta elección, Antonela volvió a mostrar su interés por los accesorios de firmas internacionales y las piezas que se distinguen por sus detalles. La cartera de Silvia Tcherassi combina una forma poco habitual con materiales de origen italiano y producción colombiana. Su diseño y su precio la ubican dentro del segmento de lujo, en una propuesta que suma color y personalidad a los complementos de moda.

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