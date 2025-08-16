Esta película de Christopher Nolan sigue causando opiniones divididas y ahora se puede ver en Netflix: de cuál se trata

Las Películas de Christopher Nolan suelen generar gran expectativa y debates entre críticos y espectadores debido a sus tramas complejas y su enfoque visual innovador. Estar disponible en Netflix amplía la posibilidad de que nuevos públicos la descubran y que quienes ya la vieron puedan revisarla.
La obra ha despertado opiniones divididas desde su estreno original, con elogios por su creatividad y ambición narrativa, pero también críticas por la dificultad que representa seguir su historia en detalle. La expectativa se mantiene alta, y el debate sobre su interpretación sigue siendo un tema recurrente entre fanáticos y expertos en cine.
Sinopsis de Tenet, la película de Nolan que llegó a Netflix
La película “Tenet” sigue a un protagonista que, armado únicamente con el concepto de “Tenet”, se ve inmerso en una misión para salvar al mundo.
Su aventura lo lleva a recorrer el oscuro mundo del espionaje internacional, enfrentando situaciones en las que el tiempo no sigue un orden lineal, y donde cada acción puede repercutir hacia atrás o hacia adelante en la línea temporal.
La trama combina suspenso, acción y ciencia ficción, desafiando la percepción de causa y efecto mientras el héroe lucha por cumplir su objetivo.
Tráiler de Tenet
Embed - TENET - Trailer Final
Reparto de Tenet
- Elizabeth Debicki como Kat
- John David Washington
- Robert Pattinson como Neil
- Kenneth Branagh como Andrei Sator
- Michael Caine como Michael Crosby
- Yuri Kolokolnikov como Volkov
- Clémence Poésy como Laura
- Aaron Taylor-Johnson como Ives