Esta película de Christopher Nolan sigue causando opiniones divididas y ahora se puede ver en Netflix: de cuál se trata

Recientemente, una de sus producciones volvió a estar en el centro de la atención mediática al estar disponible en una popular plataforma de streaming.

Las Películas de Christopher Nolan suelen generar gran expectativa y debates entre críticos y espectadores debido a sus tramas complejas y su enfoque visual innovador. Estar disponible en Netflix amplía la posibilidad de que nuevos públicos la descubran y que quienes ya la vieron puedan revisarla.

Acaba de sumarse a Netflix pero pocos la conocían: se estrenó hace 7 años y la protagoniza Dwayne Johnson

La obra ha despertado opiniones divididas desde su estreno original, con elogios por su creatividad y ambición narrativa, pero también críticas por la dificultad que representa seguir su historia en detalle. La expectativa se mantiene alta, y el debate sobre su interpretación sigue siendo un tema recurrente entre fanáticos y expertos en cine.

Sinopsis de Tenet, la película de Nolan que llegó a Netflix

tenet

La película Tenet sigue a un protagonista que, armado únicamente con el concepto de “Tenet”, se ve inmerso en una misión para salvar al mundo.

Su aventura lo lleva a recorrer el oscuro mundo del espionaje internacional, enfrentando situaciones en las que el tiempo no sigue un orden lineal, y donde cada acción puede repercutir hacia atrás o hacia adelante en la línea temporal.

La trama combina suspenso, acción y ciencia ficción, desafiando la percepción de causa y efecto mientras el héroe lucha por cumplir su objetivo.

Tráiler de Tenet

Embed - TENET - Trailer Final

Reparto de Tenet

  • Elizabeth Debicki como Kat
  • John David Washington
  • Robert Pattinson como Neil
  • Kenneth Branagh como Andrei Sator
  • Michael Caine como Michael Crosby
  • Yuri Kolokolnikov como Volkov
  • Clémence Poésy como Laura
  • Aaron Taylor-Johnson como Ives
