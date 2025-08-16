Esta película de Christopher Nolan sigue causando opiniones divididas y ahora se puede ver en Netflix: de cuál se trata Recientemente, una de sus producciones volvió a estar en el centro de la atención mediática al estar disponible en una popular plataforma de streaming.







Las Películas de Christopher Nolan suelen generar gran expectativa y debates entre críticos y espectadores debido a sus tramas complejas y su enfoque visual innovador. Estar disponible en Netflix amplía la posibilidad de que nuevos públicos la descubran y que quienes ya la vieron puedan revisarla.

La obra ha despertado opiniones divididas desde su estreno original, con elogios por su creatividad y ambición narrativa, pero también críticas por la dificultad que representa seguir su historia en detalle. La expectativa se mantiene alta, y el debate sobre su interpretación sigue siendo un tema recurrente entre fanáticos y expertos en cine.

Sinopsis de Tenet, la película de Nolan que llegó a Netflix tenet La película “Tenet” sigue a un protagonista que, armado únicamente con el concepto de “Tenet”, se ve inmerso en una misión para salvar al mundo.

Su aventura lo lleva a recorrer el oscuro mundo del espionaje internacional, enfrentando situaciones en las que el tiempo no sigue un orden lineal, y donde cada acción puede repercutir hacia atrás o hacia adelante en la línea temporal.

La trama combina suspenso, acción y ciencia ficción, desafiando la percepción de causa y efecto mientras el héroe lucha por cumplir su objetivo.

Tráiler de Tenet Embed - TENET - Trailer Final Reparto de Tenet Elizabeth Debicki como Kat

como Kat John David Washington

Robert Pattinson como Neil

como Neil Kenneth Branagh como Andrei Sator

como Andrei Sator Michael Caine como Michael Crosby

como Michael Crosby Yuri Kolokolnikov como Volkov

como Volkov Clémence Poésy como Laura

como Laura Aaron Taylor-Johnson como Ives