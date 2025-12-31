IR A
IR A

De qué se trata The Red Road, la serie con Jason Momoa que llegó a Netflix y es de lo más visto

Una producción estadounidense de 2014 llegó a la popular plataforma de streaming y es furor.

Ahora

Ahora, llegó a la gran N roja, una serie que sorprendió a todos los televidentes, se trata de The Red Road, un estreno estadounidense que es ideal para disfrutar el último día.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y hacen furor en cuestión de minutos. Asimismo, la cantidad de usuarios y suscriptores han aumentado notoriamente este último año 2025.

Cashman (Kaesyeoro) es una serie surcoreana que llegó a Netflix el 26 de diciembre de 2025. La ficción propone una vuelta de tuerca al género de superhéroes con una idea tan sencilla como incómoda: el poder del protagonista depende del dinero en efectivo que lleva encima y se consume cada vez que lo utiliza. 
Te puede interesar:

Cuál es la trama de Cashman, la serie coreana sobre un superpoder engañoso que sorprende en Netflix

Ahora, llegó a la gran N roja, una serie que sorprendió a todos los televidentes, se trata de The Red Road, un estreno estadounidense que es ideal para disfrutar el último día. Una producción televisiva que fue tendencia en televisión y ahora lo es en este sitio web. A continuación, te contamos todos los detalles de su trama para que no te la pierdas y también un adelanto.

Sinopsis de The Red Road, la serie que sorprende en Netflix

Serie de TV (2014-2015). 2 temporadas. 12 episodios. Cuenta la historia del sheriff de un pueblo en el que convive con ciertas dificultades la población blanca y los miembros de una tribu india que no está reconocida por el gobierno federal. Su mujer se verá envuelta en una trama que la obligará a aliarse con un peligroso indígena.

the red

Tráiler de The Red Road

Embed - THE RED ROAD Official Trailer (2014) - Jason Mamoa TV Series

Reparto de The Red Road

  • Jason Momoa como Phillip Kopus
  • Martin Henderson como Harold Jensen
  • Julianne Nicholson como Jean Jensen
  • Allie Gonino como Rachel Jensen
  • Tamara Tunie como Marie Van Der Veen
  • Kiowa Gordon como Junior Van Der Veen, Junior
  • Annalise Basso como Kate Jensen
  • Lisa Bonet como Sky Van Der Veen
red-road-1ff441d5f76143159b56599da14dec14
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El tráiler anticipa una historia cargada de acción, mundos virtuales, desafíos épicos y un despliegue visual que confirma el sello Spielberg en cada escena.
play

Lo nuevo en Netflix: es una de las últimas películas de Steven Spielberg, tiene onda retro y es para todas las edades

Las Películas que llegaron a Netflix para los fanáticos de Pókemon
play

Es una de las últimas películas de un clásico de dibujitos y ahora está en Netflix: cuál es

La incorporación de este film al catálogo de Netflix invita a redescubrir una historia que equilibra comedia y emoción con gran sensibilidad. 
play

Lo nuevo en Netflix: esta película sobre una amistad que no conoce de edades fue furor en los 2000 y ahora está en streaming

La producción se distingue por una premisa tan original como incómoda: la fuerza del protagonista depende exclusivamente del dinero en efectivo que lleva encima. 
play

¿Qué pasaría si tu superpoder te quita dinero? Así es la premisa de la serie del momento de Netflix

¿Sigue Stranger Things?

A horas del final, confirmaron que Stranger Things continúa en 2026

Se termina Stranger Things.
play

Salió el tráiler final de Stranger Things: a qué hora se estrena el último capítulo

últimas noticias

Los productores ganaderos argentinos deberán repensar la estrategia de exportaciones a China para el 2026.

China aplicará un fuerte arancel a la carne argentina en plena tensión con Estados Unidos

Hace 9 minutos
Error técnico: clientes del Banco Nación recibieron dinero extra en sus cuentas

"Error técnico": clientes del Banco Nación recibieron dinero extra en sus cuentas

Hace 38 minutos
Burruchaga, uno de los tenistas argentinos más destacados del 2025.

El gran año de Román Burruchaga: "Me tenía mucha confianza a mí mismo"

Hace 54 minutos
Edesur y Edenor implementan un nuevo aumento en sus tarifas.

En medio de los cortes de luz, Edenor y Edesur aumentan sus tarifas desde enero

Hace 1 hora
Un video en su cuenta de Instagram muestra a Loreley Quevedo al volante con el celular en la mano.

Apareció un vídeo de la conductora que atropelló y mató a un hombre que iba a trabajar

Hace 1 hora