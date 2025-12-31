De qué se trata The Red Road, la serie con Jason Momoa que llegó a Netflix y es de lo más visto

Ahora, llegó a la gran N roja, una serie que sorprendió a todos los televidentes, se trata de The Red Road, un estreno estadounidense que es ideal para disfrutar el último día.
El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y hacen furor en cuestión de minutos. Asimismo, la cantidad de usuarios y suscriptores han aumentado notoriamente este último año 2025.
Ahora, llegó a la gran N roja, una serie que sorprendió a todos los televidentes, se trata de The Red Road, un estreno estadounidense que es ideal para disfrutar el último día. Una producción televisiva que fue tendencia en televisión y ahora lo es en este sitio web. A continuación, te contamos todos los detalles de su trama para que no te la pierdas y también un adelanto.
Sinopsis de The Red Road, la serie que sorprende en Netflix
Serie de TV (2014-2015). 2 temporadas. 12 episodios. Cuenta la historia del sheriff de un pueblo en el que convive con ciertas dificultades la población blanca y los miembros de una tribu india que no está reconocida por el gobierno federal. Su mujer se verá envuelta en una trama que la obligará a aliarse con un peligroso indígena.
Tráiler de The Red Road
