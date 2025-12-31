De qué se trata The Red Road, la serie con Jason Momoa que llegó a Netflix y es de lo más visto Una producción estadounidense de 2014 llegó a la popular plataforma de streaming y es furor. + Seguir en







Ahora, llegó a la gran N roja, una serie que sorprendió a todos los televidentes, se trata de The Red Road, un estreno estadounidense que es ideal para disfrutar el último día. Una producción televisiva que fue tendencia en televisión y ahora lo es en este sitio web. A continuación, te contamos todos los detalles de su trama para que no te la pierdas y también un adelanto.

Sinopsis de The Red Road, la serie que sorprende en Netflix Serie de TV (2014-2015). 2 temporadas. 12 episodios. Cuenta la historia del sheriff de un pueblo en el que convive con ciertas dificultades la población blanca y los miembros de una tribu india que no está reconocida por el gobierno federal. Su mujer se verá envuelta en una trama que la obligará a aliarse con un peligroso indígena.

Tráiler de The Red Road

Jason Momoa como Phillip Kopus
Martin Henderson como Harold Jensen

Julianne Nicholson como Jean Jensen

Allie Gonino como Rachel Jensen

Tamara Tunie como Marie Van Der Veen

Kiowa Gordon como Junior Van Der Veen, Junior

Annalise Basso como Kate Jensen

Lisa Bonet como Sky Van Der Veen