Cuál es la trama de Cashman, la serie coreana sobre un superpoder engañoso que sorprende en Netflix

Un superhéroe que pierde dinero cada vez que usa su poder. En Cashman, la fuerza no es gratuita: cada golpe vacía la cartera del protagonista, convirtiendo el heroísmo en una decisión económica diaria.

'Cashman' (Kaesyeoro) es una serie surcoreana que llegó a Netflix el 26 de diciembre de 2025. La ficción propone una vuelta de tuerca al género de superhéroes con una idea tan sencilla como incómoda: el poder del protagonista depende del dinero en efectivo que lleva encima y se consume cada vez que lo utiliza.

Un funcionario corriente convertido en héroe a su pesar. Kang Sang-woong no busca salvar el mundo: solo intenta vivir tranquilo, pero su poder lo empuja a elegir entre ayudar a otros o proteger su propia estabilidad. (Netflix).

De qué se trata The Red Road, la serie con Jason Momoa que llegó a Netflix y es de lo más visto

'Cashman' (Kaesyeoro) es una serie surcoreana que llegó a Netflix el 26 de diciembre de 2025 . La ficción propone una vuelta de tuerca al género de superhéroes con una idea tan sencilla como incómoda: el poder del protagonista depende del dinero en efectivo que lleva encima y se consume cada vez que lo utiliza. Basada en el webtoon Cashero, (un cómic digital coreano publicado en plataformas online), la serie combina acción, comedia y comentario social.

Es una adaptación televisiva del webtoon coreano, o cómic digital, Cashero , desarrollada como producción original para Netflix. La serie está dirigida por Lee ChangMin y cuenta con guion de Hoon Lee y No Hyeok , creadores de la obra original en la que se basa la ficción. A nivel visual, la serie apuesta por escenarios urbanos reconocibles y un tratamiento realista de la acción , reforzando la idea de que los superpoderes irrumpen en un entorno cotidiano.

La historia sigue a Kang Sang-woong , un funcionario público que descubre que posee una fuerza sobrehumana proporcional a la cantidad de efectivo que lleva en los bolsillos. El problema no tarda en aparecer: cada uso del poder hace que su dinero desaparezca, obligándolo a elegir entre ayudar a otros o mantener su propia estabilidad económica .

A medida que intenta compaginar su vida personal con esta nueva condición, Sang-woong entra en contacto con otras personas que también poseen habilidades especiales, todas ellas sujetas a reglas igual de concretas y limitantes . La serie avanza mostrando cómo estos poderes, lejos de ser una bendición, generan conflictos personales, tensiones sociales y dilemas morales muy reconocibles.

A medida que Kang Sang-woong descubre el alcance de su poder, entra en contacto con una organización que vigila y sigue de cerca a las personas con habilidades especiales. Su papel no se define desde el inicio de forma clara como antagonista, sino como una estructura que observa, evalúa y, llegado el caso, interviene cuando estos poderes alteran el equilibrio social. Esta ambigüedad refuerza el tono de la serie y evita una división clásica entre héroes y villanos, apostando por zonas grises y decisiones discutibles.

chashman

Tráiler de Cashman

Embed - Cashman | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Cashman

La serie se apoya en un reparto reducido pero muy reconocible dentro del drama coreano reciente, con cuatro personajes que concentran el peso narrativo.

Lee Jun-ho como Kang Sang-woong

Interpreta al protagonista, un funcionario corriente atrapado entre su sentido de la responsabilidad y un poder que lo empobrece cada vez que lo usa. Lee Jun-ho es uno de los actores más populares del k-drama actual, con trabajos destacados en The Red Sleeve, King the Land o Good Manager. En Cashman construye un héroe vulnerable, lejos del modelo invencible, marcado por la inseguridad económica y la presión social.

Kim Hye-jun como Kim Min-sook

Da vida a la novia y prometida de Sang-woong, una figura esencial para mostrar el impacto real de los poderes en la vida privada. Min-sook es pragmática y emocionalmente sólida, y actúa como contrapunto a las decisiones impulsivas del protagonista. Kim Hye-jun ha destacado en series como Inspector Koo y en producciones de género como Kingdom, consolidando una carrera ligada a personajes intensos y complejos.

Kim Hyang-gi como Bang Eun-mi

Interpreta a una joven con poderes telequinéticos que solo se activan tras ingerir una gran cantidad de calorías. Esta condición define su relación con el poder y con su propio cuerpo. Kim Hyang-gi cuenta con una larga trayectoria desde muy joven, con títulos como Along with the Gods o Innocent Witness, y aporta a la serie una combinación de energía, vulnerabilidad y humor contenido.