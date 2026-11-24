Luis Miguel vuelve con un nuevo material tras 9 años sin grabar: cuándo y de qué se trata Millones de fanáticos se preparan para la vuelta del artista, quien sacó su último álbum de estudio ¡México por siempre! en 2017. Agregar C5N en









Sería su primer material nuevo desde ¡México por siempre! y funcionaría como antesala de su tour 2027. Redes sociales

El mundo de la música está conmocionado tras el anuncio de un nuevo material del cantante Luis Miguel, tras 9 años de silencio discográfico. El anuncio se dio en redes sociales con la fecha de estreno para el 3 de diciembre.

El artista lanzó una campaña en México, Estados Unidos, Europa y Argentina con una imagen de promoción en Spotify y movimientos en la compañía Warner Music: publicó una fotografía del intérprete con una iluminación dorada y un sol detrás de su rostro.

La imagen no revela ningún dato del evento; solo hay una foto de portada de "El Sol" con la leyenda: "Luis Miguel, 3 de diciembre". Más allá de esto, no se conocen más detalles, salvo que el famoso está armando el Luis Miguel Tour 2027.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Warner Music Mexico (@warnermusicmex) En el mundo del espectáculo se especula con que no se trataría de un álbum completo, sino de un sencillo que podría ser el primer corte de difusión de la gira internacional que el mexicano anunció meses atrás de la mano de Fénix Entertainment.

Detalles del último álbum de Luis Miguel Mientras tanto, los clubes de fans de todo el mundo comenzaron la cuenta regresiva para el estreno. El último trabajo de Luis Miguel es de 2017 y se llama ¡México por siempre!. Se trata de un disco de estudio, con el que ganó el Grammy y recorrió los principales estadios del mundo agotando localidades sin sumar canciones nuevas a su repertorio. El trabajo se lanzó el 24 de noviembre de 2017, con 14 canciones de música tradicional mexicana con mariachi, entre ellas La fiesta del mariachi, Soy lo prohibido, Serenata huasteca y No me amenaces.