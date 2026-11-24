Tras la fuerte pelea en vivo, Moria Casán cruzó a María Fernanda Callejón: "Cambiá de psicólogo" El entredicho entre la conductora y la panelista escaló en el programa de "La One" con un fuerte cruce verbal. Minutos después Callejón confirmó que no continuará en La Mañana con Moria el próximo año. Agregar C5N en









La conductora de El Trece y su panelista protagonizaron un tenso ida y vuelta al aire tras un comentario sobre LAM. Redes sociales

Un momento de tensión se vivió en el programa de Moria Casán cuando la panelista María Fernanda Callejón intentó callar a la conductora y "La One" le respondió que cambie de psicólogo.

"Una siempre suponiendo lo que van a hablar. El día que no pienses tanto en los demás, vas a ser mucho más feliz”, opinó la lengua "karateca". Lejos de darle la razón, Callejón retrucó: “Ay, otra vez. Yo sé lo que van a decir”.

El entredicho entre ambas ex vedettes no es el primero, ya que sus cruces son habituales y ninguna da el brazo a torcer. La panelista estaba contando una anécdota en LAM, el programa que conduce Ángel de Brito, con quien ella tiene un enfrentamiento, cuando la conductora lanzó: “Estás siempre pensando lo malo. Estás para el psicólogo”.

A partir de ahí hubo un intercambio filoso entra las famosas: “Sí, voy a la psicóloga”, aseguró Callejón, a lo que Moria respondió con ironía: “No se nota. Más sesiones”. Molesta por el comentario, la columnista le preguntó cuántas sesiones le recomendaba, pero al escuchar que la famosa le dijo que nunca había hecho terapia, lanzó la frase que desató el escándalo: “Bueno, entonces, shut up (callate)”.

“¿Por qué shut up? Ningún shut up. Esto está para hablar”, la frenó Casán, antes de volver a apuntar contra la terapia de su compañera: “No fui nunca, pero cuando a una persona no le está rindiendo, o cambia de psicólogo o tiene más análisis”.