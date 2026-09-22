La dura noticia que recibió Telefe luego del final de Gran Hermano

El canal tuvo su primera semana sin el reality nocturno y estiró la edición de Popstars, pero agregó otro ciclo antiguo, algo que no le funcionó en números.

Luego de la final de Gran Hermano, Telefe se vio en la obligación de estirar la edición de Popstars y poner Pasapalabra por los próximos días hasta el inicio de MasterChef Celebrity. Pero el primer día oficial, no le fue para nada bien en los números: el programa de Mario Pergolini lo superó.

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Sucede que Otro día perdido lideró la programación por algunos minutos con Nicole Neumann como invitad a, mientras que Pasapalabra caía a 4.7 puntos, una diferencia que no se veía desde hace años en el prime time entre ambos canales.

El lunes 28 de septiembre, MasterChef Celebrity comenzará de mano de Wanda Nara y, con él, el canal promete ser líder pleno del prime time una vez más.

#RATING Por primera vez, Mario Pergolini le ganó el prime time a #Telefe #OtroDiaPerdido 4.7 #Pasapalabra 4.4 Y los que dicen que “es una pavada decir fracaso a #GranHermano con estos números” no solo justifican un fracaso si no que carecen de análisis instrumentales… https://t.co/wUILezlwH7 pic.twitter.com/HgFWRfPDi1

Por su parte, Popstars hizo picos de 6.7 puntos, pero nada positivo para los números que solía tener el canal. Por momentos también llegó a perder contra Es mi sueño, que hacía 6.6 y el ciclo de Nico Vázquez estaba en 6.3.

Popstars sigue a paso firme en el camino para armar la banda pop y en el último programa presentaron oficialmente la primera canción original. Al mismo tiempo, las participantes tuvieron un breve tiempo para aprenderse la coreografía, que complicó la continuidad de tres de ellas.

“Hoy vamos a presentar la primera canción de la banda”, anunció Fernando López Rossi, productor musical de Popstars, causando el griterío de las 33 chicas que quedaban en competencia. Rossi se presentó junto a Nico Vázquez, Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García para comunicar la gran noticia de que tenían un regalo importante de Afo Verde, presidente de Sony Latin que será el motor de la banda.

Se trata de BYE, BYE, BYE, el hit que será el primer sencillo que tendrá la girl band una vez que se conforme el grupo al final de la competencia. Las participantes escucharon la canción y rápidamente fueron notificadas de que tenían una hora y media para preparar la coreografía en grupos.

“Estamos muy emocionados acá, llorando como si fuésemos sus tíos. Es porque las vemos cada día más popstars y escuchando la canción, pensamos el baile y las vemos a ustedes”, aseveró Nicki antes de que se vayan a la sala de ensayo.