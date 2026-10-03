Casi 100 kilos menos: cómo fue la impresionante transformación de John Goodman El actor sorprendió con su cambio físico durante la presentación de Digger, la nueva película de Alejandro González Iñárritu y Tom Cruise. El intérprete mostró su renovada imagen y contó cómo fue su proceso. Agregar C5N en









John Goodman mostró su transformación física durante la presentación de Digger en Los Ángeles.

Cómo luce John Goodman después de su transformación física.

Cuánto llegó a pesar el actor en el momento de mayor peso.

Cuándo comenzó el cambio en sus hábitos.

Qué contó sobre su alimentación y su rutina de ejercicio.

La nueva película de John Goodman junto a Tom Cruise. Casi 100 kilos menos: John Goodman sorprendió con su cambio físico durante la presentación de su nueva película, Digger. El actor contó cómo modificó algunos hábitos a lo largo de los años y qué hizo para bajar de peso. Cómo fue la impresionante transformación.

El intérprete volvió a ser noticia por su cambio físico. El protagonista estadounidense apareció en la alfombra roja del estreno de Digger, la nueva película dirigida por Alejandro González Iñárritu y protagonizada, entre otros, por Tom Cruise, y mostró una imagen muy diferente a la de algunos años atrás.

Goodman, de 74 años, asistió a la presentación del filme en Los Ángeles acompañado por su esposa, Anna Beth. Para la ocasión, eligió un traje negro, camisa a rayas y corbata gris. La metamorfosis del protagonista de El gran Lebowski se hizo especialmente visible durante los últimos años. Según contó en distintas entrevistas, el proceso comenzó mucho antes de su reciente aparición pública y estuvo acompañado por modificaciones en su alimentación y actividad cotidiana.

Así fue la impactante transformación de John Goodman John Goodman comenzó a modificar sus hábitos alimenticios alrededor de 2007. El actor explicó en diferentes entrevistas que uno de los principales cambios consistió en controlar las porciones de comida. En 2023, durante una conversación con una asociación de personas jubiladas, contó que había decidido reducir la cantidad de alimentos que consumía y prestar mayor atención a sus elecciones.

"Básicamente fue solo controlar las porciones", explicó en aquella oportunidad, al describir uno de los cambios que incorporó a su rutina. El actor también habló públicamente sobre las dificultades que había tenido para controlar su alimentación y sobre su intención de cambiar algunos hábitos.