Momento increíble: se filtró el ganador de Operación Triunfo USA antes del anuncio y descolocó a todos Un error durante la transmisión sorprendió a protagonistas y espectadores y empañó la gran final del reality musical. Agregar C5N en









El insólito momento que se vivió en la final de Operación Triunfo Estados Unidos. Redes sociales

La primera edición de Operación Triunfo Estados Unidos terminó con un inesperado error durante la gala final.

Un detalle que apareció en pantalla permitió conocer el resultado antes del anuncio oficial. El episodio sorprendió a los espectadores y también generó una particular reacción entre los protagonistas.

La edición cerró con varios momentos polémicos que marcaron su paso por la televisión. La primera edición de Operación Triunfo Estados Unidos terminó con un momento inesperado que rápidamente llamó la atención de los espectadores. Cuando todavía faltaban unos minutos para conocer oficialmente al ganador, un detalle en el escenario dejó prácticamente sin misterio el resultado. El programa, emitido por Telemundo y grabado en Bogotá, ya venía de una temporada bastante particular. Y el cierre terminó sumando otro episodio llamativo.

Todo ocurrió durante la gala final conducida por Natalia Téllez, mientras los finalistas esperaban la decisión del público. En uno de los planos de la transmisión se pudo ver el cheque gigante correspondiente al premio de 100.000 dólares. El problema fue que el documento ya tenía escrito un nombre de manera completamente visible. Así, quienes estaban mirando pudieron descubrir quién se quedaría con el premio antes del anuncio oficial.

Telemundo El nombre que apareció en el cheque era el de Wandy Santana, participante dominicano que finalmente se consagró ganador. El detalle fue rápidamente captado por los espectadores y comenzó a circular en redes sociales con capturas y videos del momento. Incluso David Bisbal, integrante del jurado, se dio cuenta de lo que había pasado mientras sostenía el trofeo. El descuido terminó sacándole buena parte de la sorpresa al cierre del programa.

Como fue el momento que se filtró el ganador de Operación Triunfo USA Según contó Bisbal en sus redes sociales, un integrante del público fue quien le avisó sobre lo que estaba ocurriendo. El cantante español reconoció que quedó sorprendido al darse cuenta de que el nombre del ganador ya había quedado expuesto. Mientras tanto, la transmisión continuó con normalidad y Natalia Téllez siguió adelante con el anuncio previsto. De esta manera, el resultado ya era conocido por buena parte de la audiencia antes de la confirmación.

El cantante español explicó lo que ocurrió en el momento. Redes sociales El blooper ocurrió casi cinco minutos antes de que se anunciara oficialmente la victoria de Santana. En ese momento, la atención estaba puesta en los finalistas Karol, Lalah, Leslie, Frankie y Wandy, pero el cheque terminó convirtiéndose en el centro de todas las miradas. Las imágenes rápidamente llegaron a la red X y generaron comentarios entre los seguidores del programa. Lo que debía ser uno de los momentos de mayor tensión terminó teniendo un giro bastante inesperado.