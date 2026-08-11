Conmoción: murió una famosa actriz que dejó un legado en la TV, el cine y el teatro Recordada por interpretar a Miss Shields en la clásica película navideña A Christmas Story, falleció a los 79 años en Canadá. Agregar C5N en









Había sido diagnosticada con esclerosis múltiple en 2009.

El mundo del entretenimiento está de luto luego de la muerte de Tedde Moore, la actriz canadiense que se ganó un lugar en el ambiente por su interpretación de la maestra Miss Shields en la clásica película navideña A Christmas Story, de 1983. La artista falleció a los 79 años el pasado 5 de agosto de 2026 en Huntsville, Muskoka, Ontario, rodeada de sus familiares.

Según un comunicado difundido por su familia, la actriz partió rodeada por sus seres queridos. Hasta el momento no se se dieron a conocer las causas oficiales de su fallecimiento. Hay que destacar que Moore había sido diagnosticada con esclerosis múltiple en 2009, condición con la que convivió durante años sin dejar de trabajar, aunque el comunicado familiar no estableció ningún vínculo entre esa enfermedad y su muerte.

Su papel como Miss Shields se convirtió en uno de los personajes más recordados del cine navideño, una actuación que le valió una nominación al Genie Award como mejor actriz de reparto y que retomó una década después en la secuela My Summer Story, de 1994, convirtiéndose en la única intérprete que apareció en ambas películas de la franquicia.

Redes sociales Quién era Tedde Moore Tedde Moore provenía de una reconocida familia vinculada a las artes escénicas canadienses, ya que era hija de Darwina Faessler y del actor y productor Mavor Moore, nieta de la leyenda del teatro Dora Mavor Moore y bisnieta del economista escocés James Mavor. Estudió en la Real Academia de Arte Dramático de Londres, donde se graduó en 1967 con la Medalla de Honor del Rector.

Tras dejar la RADA regresó a Canadá para protagonizar junto a Christopher Walken la producción de El sueño de una noche de verano en el Festival de Stratford. A lo largo de su extensa carrera participó en producciones como Friday the 13th: The Series, RoboCop: Prime Directives y The Kennedys, además de sumar créditos en Second Wind, Murder by Decree, Overnight y Down the Road Again. En 2011 protagonizó la película para televisión Mistletoe over Manhattan como la Sra. Claus y la miniserie The Kennedys como la niñera Shaw. Se retiró de la actuación en 2017, varios años después de su diagnóstico de esclerosis múltiple.