Nueva polémica con Emilia Mernes: dos cantantes argentinas la liquidaron por una actitud cuestionada Estalló la interna en el pop nacional luego de que históricas referentes del género expusieran un fuerte malestar en vivo. Agregar C5N en









La cantante volvió a quedar en medio de una pelea.

El paso de las ex Bandana por el programa de streaming de Popstars dejó un tendal de declaraciones explosivas que sacudieron la escena del pop local. La visita prometía ser un repaso de trayectoria y un adelanto de sus próximos shows, pero el clima se tensionó de golpe cuando Lourdes Fernández expuso al aire un fuerte desplante recibido por parte de Emilia Mernes, quien ya venía de quedar bajo la lupa mediática tras sus chispazos con Tini Stoessel.

Sin dar vueltas y ante la mirada incrédula de sus compañeras de grupo, la artista mandó al frente a la joven entrerriana por un proyecto en conjunto que quedó trunco: “Le mandamos un saludo a Emilia que no quiso grabar Maldita Noche con nosotras”, disparó sin filtro. La acusación fue respaldada de inmediato por Lissa Vera, quien la tildó de "embrollera", mientras que Valeria Gastaldi y Virginia Da Cunha intentaban frenar el sincericidio al aire.

LOURDES de BANDANA: “Le mandamos un saludo a EMILIA que no quiso grabar Maldita Noche con nosotras. De repente nos dijeron que Emilia ya lo grabo sola” LAM pic.twitter.com/iLD6SNXyeY — ‘ (@staylvnder) September 21, 2026 Al profundizar sobre el origen del cortocircuito, la cantante confesó que se enteraron de la decisión de manera completamente imprevista: “De repente nos dijeron que Emilia ya lo grabó sola”, reveló Fernández. La respuesta de Lissa no tardó en llegar con pura indignación en el estudio: "¿Con el permiso de quién? Yo no la bendije", soltó con ironía para cuestionar la movida individual de la solista.

A pesar del enojo de un sector de la banda, Virginia salió al cruce para suavizar la polémica recordando la actitud de la entrerriana en sus multitudinarios recitales: “Nos hizo un homenaje en pleno Vélez, no tenemos nada para reclamarle”, argumentó para calmar las aguas. Sin embargo, Lourdes se mantuvo firme en su enojo y cerró el tema con una frase lapidaria sobre el reconocimiento: “Un homenaje que me hagan cuando estoy muerta”, sentenciando la interna.

Las fotos subidas de tono de Emilia Mernes y la reacción de Duki Emilia Mernes revolucionó las plataformas digitales al publicar una serie de imágenes luciendo un atuendo total black, compuesto por tacones altos y un escote en la parte posterior. La sesión fotográfica acumuló miles de interacciones en cuestión de minutos, pero fue el comentario de Duki en el posteo lo que terminó robándose todas las miradas de los fanáticos de la pareja.

Sin rodeos y ante la vista de millones de seguidores, el referente del trap argentino no dudó en piropear de manera directa a la artista: “Quisiera ser tu pelo, para caer por esa espalda”, escribió el músico para dejar en claro su admiración. La romántica frase del trapero se sumó a una marea de mensajes de afecto que recibió la entrerriana tras mostrar su look en redes sociales. El público coqueteo entre ambos referentes del género urbano se dio en medio del intenso trabajo que viene realizando la joven en la preparación de su nuevo material discográfico. Aunque el proceso creativo la mantiene alejada del foco mediático, las intervenciones virtuales de su pareja reafirman la solidez del noviazgo, consolidándose como una de las duplas más queridas y populares de la escena musical nacional.