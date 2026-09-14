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La Joaqui enfrentó los rumores y aclaró si está de novia con Tiago PZK tras su separación con Luck Ra

Tras semanas de intensos rumores mediáticos, una entrevista matutina encendió las alarmas al acorralar a la protagonista sobre el verdadero lazo que la une a su colega urbano.

La artista tuvo un momento íntimo con su ¿amigovio? y también cantante.

La artista tuvo un momento íntimo con su ¿amigovio? y también cantante.

Redes sociales

La Joaqui, referente del movimiento RKT, rompió el silencio en un programa de televisión para aclarar cuál es su vínculo real con el artista de música urbana Tiago PZK. La cantante salió al cruce de las constantes versiones sentimentales tras confirmarse su alejamiento definitivo del cantante cordobés Luck Ra.

En medio del recital de Futttura, la cantante dio a conocer que fue diagnosticada con depresión.
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Consultada de manera directa por el cronista sobre si existe un noviazgo en puerta, la artista optó por responder entre risas y bajar los decibeles de la especulación mediática. “Yo soy una poeta villera, si estoy en pareja se los comunicaré”, afirmó sin confirmar ni desmentir de forma categórica el romance.

Sobre el motivo de la reciente salida que encendió las alarmas, justificó la presencia del músico como un apoyo indispensable en medio de un momento agitado. “Escuchame, me acompañó a mi lugar favorito en el mundo, necesitaba ir a comer unos fideos con tuco porque estaba cansada”, detalló al referirse a su jornada, en diálogo con en el programa La mañana con Moria.

La Joaqui atendió a un móvil televisivo.

La Joaqui atendió a un móvil televisivo.

Consultada de manera directa por el cronista sobre si existe un noviazgo en puerta, la artista optó por responder entre risas y bajar los decibeles de la especulación mediática. “Yo soy una poeta villera, si estoy en pareja se los comunicaré”, afirmó sin confirmar ni desmentir de forma categórica el romance.

La intérprete enfatizó que no se trató de una velada romántica a solas, sino de un espacio de desconexión y afecto cercano. “Necesitaba mimos de familia, fuimos a pasar un día de familia. Fuimos con mis hermanos, era un plan familiar”, remarcó sobre la compañía de Tiago PZK.

En la misma entrevista, fue cuestionada sobre Luck Ra y la calificación de este hacia Tiago como “un ex gran amigo”. “No tengo nada para decir de él, las despedidas son complejas. No lo veo hace meses, no tenemos nada que hablar. Solo le deseo que sea feliz”, concluyó tajante.

Las fotos de La Joaqui y Tiago PZK en medio de los rumores de noviazgo

El revuelo masivo en redes sociales comenzó este fin de semana cuando ambos artistas se mostraron juntos en Florencio Varela. Las postales filtradas y compartidas públicamente expusieron la complicidad entre los cantantes en una cena privada que rápidamente se volvió viral entre los fanáticos.

La Joaqui y Tiago PZK, juntos en la casa de la mamá de El Noba.

La Joaqui y Tiago PZK, juntos en la casa de la mamá de El Noba.

La encargada de publicar las imágenes en su cuenta personal fue Vanesa Aranda, la madre del recordado músico El Noba. “Qué nervios. Mi niña me trae a conocer a mi nuevo yerno”, escribió con humor la mujer en la antesala de subir el material fotográfico.

Las imágenes confirmaron la presencia de ambos en la vivienda de la familia del artista fallecido hace tres años, con quien La Joaqui mantenía un lazo entrañable. Durante la velada compartieron risas, anécdotas y un afectuoso recuerdo hacia el creador de Butakera.

Las fotos mostraron a La Joaqui y Tiago PZK muy sonrientes, sentados a la mesa junto al círculo más íntimo de la cantante. La presencia del artista urbano en un ámbito tan reservado alimentó de inmediato la teoría de una presentación familiar formal.

La Joaqui y Tiago PZK, juntos en Florencio Varela.

La Joaqui y Tiago PZK, juntos en Florencio Varela.

A pesar de las postales de cercanía, la artista insistió en que el encuentro fue un refugio para recuperar energías rodeada de sus afectos. Las imágenes siguen acumulando interacciones en redes mientras ambos continúan sin sellar formalmente la etiqueta de su relación.

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